Nueve de cada diez mujeres sienten culpa por dedicar tiempo a cuidarse

El Club de las Malasmadres y DKV han realizando una gira por diversas ciudades españolas para difundir, desde el humor y la reflexión, la importancia del autocuidado. La gira, que ha concluido en Málaga, ha marcado el sexto año de colaboración de DKV con el Club de las Malasmadres a través del proyecto “La hora de cuidarse”, que tiene como objetivo concienciar a la población, especialmente a mujeres, sobre la importancia del autocuidado y darles herramientas para poder hacerlo. DKV, como activista de la salud, trabaja por mejorar la salud y el bienestar, físico y emocional, de las mujeres, tanto a través de acciones de concienciación, como con sus productos y servicios.

Estos eventos han contado con la participación de la periodista Cristina Villanueva y la psicóloga Silvia Congost, quienes abordan el tema del autocuidado desde una perspectiva empoderadora, que invita a reflexionar sobre cómo podemos priorizar nuestro bienestar.

El acto revolucionario

En un mundo donde las exigencias se evidencian mucho más en las mujeres y las madres, el autocuidado se convierte, de alguna manera, en un “acto revolucionario”. Para muchas de ellas, poder tener un espacio consigo mismas representa más una sensación de culpabilidad que una necesidad.

Malas Madres On Tour trata de desmitificar la maternidad como tal y romper con los estereotipos. / M.G.

Según el estudio La hora de cuidarse, realizado por el Club de las Malasmadres y DKV, nueve de cada diez mujeres encuestadas sienten culpabilidad al reservar un tiempo para sí mismas y restarlo de la atención de su familia. Liberarse de esas creencias y reflexionar sobre el derecho al autocuidado de las mujeres, sean madres o no, es el objetivo de “La hora de cuidarse”.

Rompiendo estereotipos

Desde sus comienzos en 2014, el Club de Malasmadres se ha ocupado de desmitificar la maternidad y romper con los estereotipos que hasta hoy siguen sobre las mujeres.

La imagen de la «madre y mujer perfecta» es una etiqueta que muchas llevan sobre sus espaldas, intentando llegar a esos estándares inalcanzables que generan frustración y agotamiento.

Su fundadora, Laura Baena, ha sido un altavoz muy significativo en este movimiento, apoyando una maternidad real, donde el error y el cansancio también forman parte de la vida.

El autocuidado como corresponsabilidad

Tener tiempo para el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Pero a muchas mujeres no les resulta fácil pedir ayuda y compartir las exigencias del día a día. Cristina Villanueva, periodista y autora del libro “Desplegando velas”, subraya la importancia de deshacerse del sentimiento de culpa y de construir un entorno que apoye el autocuidado. “Las mujeres deben hacer equipo con su entorno. No pasa nada por pedir ayuda porque es algo que nos corresponde, y eso es corresponsabilidad”, afirma.

La corresponsabilidad no es algo desconocido, pero su aplicación en la vida diaria pasa casi desapercibida. Aunque en muchos hogares se ha avanzado, el cuidado de los hijos sigue recayendo en su mayoría sobre las mujeres. Esta situación genera un desequilibrio y limita la oportunidad de cuidarse.

Abordar con humor: reflexiones para el alma

Las Malasmadres tienen la capacidad de abordar temas serios y complejos con un humor refrescante que invita a reflexionar. Porque si bien el autocuidado es un tema clave, reírse de nuestras propias circunstancias, de los retos a los que nos enfrentamos y de las expectativas de los demás es una forma poderosa de dejar de lado las presiones y encontrar un espacio de tranquilidad en medio del caos.

Según ellas, el humor es un escape, una herramienta poderosa para cuestionar y desafiar las normas establecidas. La risa compartida entre mujeres que han transitado por las mismas situaciones es un respiro necesario.

Compromiso y solidaridad

El Club de las Malasmadres y DKV han proyectado una alianza sólida con el propósito de promover el bienestar de las mujeres y madres, tanto en lo físico como en lo emocional.

A su vez, pone un énfasis significativo en la salud mental. Este enfoque integral se alinea con iniciativas como el servicio de atención psicológica gratuita 'Teléfono Yo Me Cuido', administrado por la Asociación Yo No Renuncio, en colaboración con DKV y fundado por el Club de Malasmadres. Parte de los beneficios de la gira se destinan a esta causa, demostrando que el autocuidado y la salud mental deben ser accesibles para todas las mujeres.

A todas esas mujeres que están entre la culpa y la necesidad de un tiempo para sí mismas, esta gira les recuerda: es hora de cuidarse y hacerlo con una sonrisa en el rostro.