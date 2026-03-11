MIR Asturias duplica las probabilidades de que sus alumnos entren "en el grupo fuerte"

MIR Asturias señaló que "vuelve a consolidar su liderazgo en la preparación del examen MIR con unos resultados provisionales que reflejan la mejora continua de su modelo de formación sanitaria de alto rendimiento". En la última convocatoria, y por sexto año consecutivo, la academia ha duplicado las probabilidades de que sus estudiantes se sitúen entre los 3.000 primeros puestos del examen, una posición determinante para poder acceder a las especialidades y hospitales más demandados.

Los datos de la convocatoria MIR 2025-26 confirman el impacto positivo del modelo de preparación de MIR Asturias en el resultado final del examen. Más del 50% de sus estudiantes obtienen un número de orden inferior a 5.000, lo que les sitúa en una posición especialmente favorable a la hora de elegir plaza. Este resultado refleja la excelencia formativa de la prestigiosa academia, con un profesorado especializado y un servicio de atención al estudiante diferencial, para optimizar el rendimiento de sus estudiantes en un examen altamente competitivo.

El rendimiento académico también pone en evidencia el éxito de esa preparación altamente eficiente. De media, los estudiantes de MIR Asturias obtienen 30 preguntas netas más en el examen, lo que se traduce en hasta 3.000 números de orden de diferencia.

Este impacto del modelo, que afecta a todos los alumnos de MIR Asturias, se demuestra igualmente en la mejora de los resultados de estudiantes con expedientes académicos destacados (entre notables y sobresalientes). Aquellos con un baremo superior a 8 han logrado en esta última convocatoria un número de orden aproximadamente un 50% mejor que los aspirantes con perfiles similares que no se han preparado con MIR Asturias. Además, este impacto positivo no se limita únicamente a los estudiantes con expedientes más altos, si no que se extiende de forma generalizada a todos sus alumnos con independencia de su baremo.

En cuanto a los aspirantes internacionales que se han decantado por MIR Asturias para su preparación, estos logran mejorar su número de orden en más de 2.000 puestos frente al resto de aspirantes extranjeros. Una muestra del impacto que tiene el nivel de personalización que ofrece la academia, con tutores dedicados para grupos reducidos de un máximo de 20 alumnos, servicio de asistencia psicológica para prevenir y paliar el estrés y el cansancio durante la preparación, y una plataforma que personaliza los simulacros y los contenidos para rentabilizar el tiempo dedicado al estudio.

Durante los últimos seis años de manera consecutiva, la academia ha logrado duplicar las probabilidades de que sus alumnos se sitúen entre los 3.000 primeros puestos del examen, uno de los rangos que determina las posibilidades reales de elección. Y de manera paralela, en el mismo periodo MIR Asturias ha logrado triplicar las probabilidades de situarse entre los 100 primeros puestos del MIR, consolidando una presencia constante de sus estudiantes en los tramos más altos del examen.

Estos resultados reflejan una trayectoria sólida de liderazgo basada en la mejora continua de la formación y de la eficiencia de su método educativo. Para Marta Novo, directora de MIR Asturias, estos resultados “están estrechamente vinculados al modelo de acompañamiento personalizado, al asesoramiento individual e integral —que abarca desde que el aspirante se matricula en la academia hasta que elige plaza—, así como a la integración de las últimas tecnologías. Nuestro objetivo no es solo preparar el examen, sino optimizar el rendimiento de cada alumno para que pueda acceder a la especialidad que realmente desea”.

MIR Asturias lanzó el pasado año un programa específico de preparación para la OPE de Médico de Familia. Con esta iniciativa, el centro refuerza su compromiso con la formación de profesionales sanitarios, trasladando su modelo de alto rendimiento y acompañamiento personalizado también a los procesos de acceso a la sanidad pública.