Jóvenes, entre el empleo precario y los problemas de salud

El trabajo ya no es lo primero. Al menos no lo es para las nuevas generaciones, y los expertos se plantean si en realidad no hay algo bueno en este cambio de paradigma en el que la vida personal y la salud mental ganan peso sobre cuestiones como los ingresos o el éxito profesional. Si bien esta es la idea que parece aparecer en las conversaciones de los expertos de Recursos Humanos, para saber si es una realidad, la Fundación Pfizer junto con Fad Juventud han presentado el estudio ‘Inserción laboral juvenil: aspiraciones, preocupaciones y desafíos’ con el objetivo no solo de conocer las expectativas de la juventud, sino también de saber cómo la realidad laboral está afectando a su salud física y mental. Pese a que las nuevas generaciones tienen como objetivo priorizar su salud y su vida personal, la realidad del mercado profesional sigue siendo muy diferente.

El 40,2% sufren fatiga o falta de descanso, sobre todo quienes trabajan y estudian a la vez

Así, en este trabajo se realizaron 1.200 encuestas a jóvenes de entre 15 y 29 años, en torno al 60% de ellas dentro del mercado laboral, durante abril de 2025. En términos de salud, el informe destaca que el 29% padece estrés continuo y el 25% ansiedad. A esto se suman los problemas físicos: la mitad (48,3%) de la juventud sufre dolores musculares recurrentes y el 40,2% padece fatiga o falta de descanso, especialmente quienes trabajan y estudian a la vez.

Para Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, “no podemos desarrollarnos como buenos profesionales sin ese equilibrio entre salud y trabajo”. En esta línea, Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, agregaba que ha habido mucha crítica social a las nuevas generaciones, con frases como “se les cae el boli a la hora de salir”, pero la realidad es que hay que entender el cambio social intergeneracional. “El éxito profesional ya no está en primer lugar, está poder conciliar vida personal y laboral”.

Brecha de género

Otro de los hitos que deja este informe es la importante brecha de género existente entre los datos de hombres y mujeres jóvenes. Como exponía Anna Sanmartín, directora de investigación de Fad Juventud, no es solo que el informe comprueba que ellos perciben más ingresos que ellas, sino que ellas tienen peor percepción de su salud. En concreto, las mujeres jóvenes casi duplican en porcentaje a los hombres, con cerca de un 40%, cuando afirman que sienten estrés o ansiedad de forma continua, frente a un 17,8% de chicos que sufren estrés y un 15,3% ansiedad. Los motivos, según Sanmartín, ya los han señalado otros informes internacionales anteriores, que explican que a las chicas, desde pequeñas, se les exige ser más responsables o sacar mejores notas, unido al hecho de que son más conscientes de sus emociones. El informe apunta que las desigualdades económicas y laborales afectan a las chicas, condicionando sus aspiraciones, percepciones del mercado de trabajo y preocupaciones de futuro.

Entre las conclusiones del estudio ‘Inserción laboral juvenil’, quedan claras ideas como que a mayor nivel educativo, mejores sueldos y menor desempleo. También que existe una gran presión académica que no se corresponde con las expectativas del mercado laboral, con sueldos bajos y grandes sobrecargas de trabajo. En cuanto a la edad, existe una correlación entre la frecuencia de malestares emocionales y el aumento de la edad.

Por último, un 40% de los jóvenes indica que la presión académica por obtener buenos resultados es el factor que más impacta negativamente en su salud física y mental. Así, en líneas generales, 7 de cada 10 jóvenes declaran experimentar estrés de vez en cuando o continuamente. 6 de cada 10 declara tener ansiedad y falta de motivación con frecuencia. Por otra parte, más de la mitad (56,7%) reporta problemas de sueño habituales.