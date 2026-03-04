IMEO impulsa la prevención de la obesidad facilitando una primera consulta informativa a quienes quieran perder peso

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas y cuya prevalencia continúa creciendo, siendo Andalucía una de las Comunidades autónomas más afectadas en España. Según la última Encuesta Andaluza de Salud la tasa de sobrepeso llega al 37,4 % lo que significa que seis de cada diez andaluces presentan exceso de peso.

Desde la unidad de obesidad y nutrición del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, IMEO, recuerdan que la obesidad no es una cuestión estética ni de falta de voluntad: es una patología crónica que requiere abordaje médico y acompañamiento profesional. Estas personas conviven a diario con una enfermedad que impacta en su salud física y emocional, y en muchos casos llevan años intentando encontrar una solución eficaz y segura.

Además, recuerdan que el exceso de peso se asocia a un mayor riesgo de desarrollar patologías graves como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial o apnea del sueño, entre otras más de 200 enfermedades relacionadas, incluyendo algunos tipos de cáncer y trastornos metabólicos y neurodegenerativos.

Por ello, es fundamental promover hábitos de vida saludables desde la infancia hasta la edad adulta -alimentación equilibrada, actividad física regular y un descanso adecuado. Sin embargo, cuando la obesidad ya está establecida, el enfoque debe ser integral e individualizado a cada persona. “Cada paciente tiene una historia clínica, un contexto y unas necesidades diferentes. Nuestro compromiso es ofrecer un plan adaptado que garantice beneficios sostenibles en el tiempo, tanto en salud como en calidad de vida”, añade la Dra. Bellido, cirujana general de IMEO.

Una oportunidad para empezar con respaldo médico

Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, IMEO pone en marcha un programa que facilita el acceso a una primera valoración médica sin coste. El objetivo es eliminar la barrera inicial y ofrecer a las personas con sobrepeso u obesidad una evaluación profesional, personalizada con un análisis completo de la composición corporal y distribución de la grasa del cuerpo.

En esta primera consulta se analiza de forma individualizada el estado metabólico, la composición corporal a través de una tecnología que aporta una primera evaluación para poder comenzar con el tratamiento más acorde a cada persona.

A partir de ahí, un equipo multidisciplinar formado por especialistas en cirugía general, endocrinología, nutrición clínica, diseña un plan adaptado a cada caso. El abordaje puede incluir educación nutricional, cambio de hábitos, apoyo conductual y, cuando está indicado, tratamiento médico o quirúrgico.

“El objetivo no es solo perder peso, sino mejorar la salud metabólica y prevenir complicaciones futuras. La obesidad requiere seguimiento y acompañamiento profesional para lograr resultados sostenibles en el tiempo”, explica la Dra. Bellido. Además, añade “es importante recordar que los fármacos que actualmente están en auge pueden ser una herramienta útil en determinados perfiles de pacientes y siempre bajo estricta supervisión médica. Sin embargo, no son una solución universal ni deben utilizarse de forma indiscriminada. Cuando hablamos de obesidad con un IMC superior a 30 y comorbilidades asociadas, la cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz y el que ofrece resultados más sólidos y sostenidos en el tiempo en términos de pérdida de peso y mejora de la salud metabólica.”

No es solo perder peso, es recuperar salud

En IMEO VIAMED insisten en que dar el primer paso puede ser el más difícil, pero también el más importante. Muchas personas conviven con frustración tras múltiples intentos fallidos. Por eso, el enfoque es individual, realista y centrado en la salud, no en soluciones rápidas.

El Día Mundial de la Obesidad es una llamada a la concienciación, pero también a la acción. Facilitar una primera evaluación médica permite detectar riesgos de forma precoz y diseñar una estrategia adaptada antes de que aparezcan complicaciones mayores.

Con esta iniciativa, IMEO VIAMED refuerza su compromiso con la prevención y el tratamiento integral de la obesidad, ofreciendo no solo herramientas clínicas basadas en la evidencia científica, sino también un acompañamiento cercano y profesional para quienes desean mejorar su salud y calidad de vida.