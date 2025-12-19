La Fundación Juegaterapia crea Nieveterapia para llenar de magia y nieve la Navidad de los niños en tratamiento oncológico

Con la llegada de la Navidad, el Club Juegaterapia ha dado un paso más en su apuesta por la imaginación y el bienestar emocional de los pequeños y sus familias, transformándose en un auténtico pueblo de Laponia. Un lugar donde la nieve, la magia y el juego "se apoderan de cada rincón para hacer vivir a los niños una experiencia inolvidable", destacó la Fundación Juegaterapia.

El Club Juegaterapia es un espacio pionero, multisensorial y completamente adaptado a las necesidades de niños y niñas en tratamiento y post tratamiento oncológico. Creado por la Fundación Juegaterapia, es un refugio donde pueden jugar, soñar, compartir tiempo en familia y, sobre todo, seguir siendo niños, lejos del entorno hospitalario.

Durante varios días, la sala inmersiva del Club Juegaterapia se llena de nieve, luces, música navideña y actividades pensadas al detalle para que los verdaderos protagonistas, los niños y sus familias, puedan sumergirse en el espíritu navideño. Una experiencia única que les permite evadirse del tratamiento y disfrutar juntos de momentos de ilusión, risas y emoción.

El impacto de Nieveterapia se refleja directamente en las familias, que encuentran en el Club Juegaterapia un lugar donde, por unas horas, la enfermedad pasa a un segundo plano. “Ver a Mía volver a jugar es increíble; no la veía disfrutar así desde que comenzó la enfermedad. Poder traerla al Club Juegaterapia, donde además comparte y juega con otros niños, es una experiencia maravillosa para toda la familia”, explicó Victoria, madre de Mía.

Gracias a la colaboración de empresas solidarias como Primark, Levadura madre, Travelkids, Eonesia, Pau Costa Efectos Especiales, Newmedia, Susana Freire&Macarena decoración, y al compromiso de todo el equipo de la Fundación Juegaterapia, el Club ha logrado recrear un universo navideño en el que la fantasía se convierte en realidad. Un espacio donde cada detalle está pensado para cuidar, acompañar y emocionar, ofreciendo a las familias un lugar seguro y acogedor en unas fechas tan especiales.

“Para muchos de estos niños, la Navidad puede ser un momento complicado por la enfermedad y los tratamientos. En el Club Juegaterapia queríamos que la vivieran como lo que es: una época de ilusión, magia y esperanza. Aquí, la nieve cae, los sueños se cumplen y la Navidad se siente de verdad”, señaló Mónica Esteban, presidenta de la Fundación Juegaterapia.

Con Nieveterapia, el Club Juegaterapia vuelve a demostrar que el juego, la creatividad y la ilusión pueden transformar la experiencia de la enfermedad. Esta Navidad, los niños y sus familias han viajado juntos a Laponia… sin salir de Madrid, guiados únicamente por la imaginación. Porque en el Club Juegaterapia, el juego también cura.

“Ver a los niños disfrutar, jugar en la nieve, sorprenderse con cada rincón y compartir ese momento con sus familias es profundamente emocionante. Nieveterapia nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, la magia existe y puede cambiarlo todo”, indicó María José Jara, Directora del Club Juegaterapia.

Orígenes e hitos de la Fundación Juegaterapia

La Fundación Juegaterapia nació en 2010 con la misión de mejorar la vida de los niños y niñas enfermos de cáncer a través del juego. Con su lema “la quimio jugando se pasa volando”, ha transformado habitaciones hospitalarias, patios, azoteas y zonas comunes en espacios de juego en 24 hospitales de toda España. Además, impulsa estudios científicos y programas de humanización para integrar el juego como herramienta terapéutica real.

Los Baby Pelones, una idea original de la Fundación Juegaterapia que puso en marcha en 2014 para sensibilizar a la población sobre el cáncer infantil, nacieron como un muñeco solidario que representaba uno de los momentos más difíciles de los tratamientos oncológicos: la caída del cabello. Con el paso de los años, se han convertido en el muñeco solidario más vendido, alcanzando más de 2.000.000 de unidades en esta década. Fabricado por la empresa juguetera Arias en Alicante, ha contado con el apoyo de otros embajadores como Alejandro Sanz, Shakira, Manuel Carrasco, Laura Pausini o Sara Carbonero, quienes ceden su imagen altruistamente para impulsar la causa.

Durante estos diez años han hecho posible, junto a otras colaboraciones de socios, entidades y empresas, que la Fundación Juegaterapia inaugure 50 proyectos de humanización en 24 hospitales, y sigan acompañando a los niños en tratamiento oncológico.

Desde la Fundación Juegaterapia trabajan para conseguir que los espacios hospitalarios pediátricos atiendan al bienestar emocional de los pequeños en tratamiento y sus familiares. Junto al gran trabajo del personal sanitario, conseguirán que el hospital sea un hogar para los pequeños durante el tiempo que estén ingresados. Proyectos de la Fundación como los cines, los jardines, las estaciones lunares y las unidades del color, entre otros, logran convertir los hospitales en lugares más amables.