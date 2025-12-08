Equidad y sostenibilidad a prueba

A la derecha, el profesor Juan José Jiménez Moleón, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, junto a algunos ponentes.

El futuro del sistema sanitario se dirime hoy en varios frentes a la vez: la competencia geopolítica y tecnológica global, el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la debilidad de la atención primaria y la fragmentación entre lo sanitario y lo social. Así lo plantea el profesor Juan José Jiménez Moleón, director de la Cátedra Carlos I de Políticas Públicas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, a propósito del XVIII Foro de Sanidad Salud con futuro: sostenibilidad, innovación y equidad, celebrado el pasado 24 de octubre en el Ministerio de Sanidad y auspiciado por esta Cátedra, una iniciativa conjunta de la Universidad de Granada y la consultora Cariotipo.

Jiménez Moleón parte de una constatación: “Tenemos amenazas y oportunidades, tanto a nivel internacional como a nivel nacional”. En un mundo marcado por la globalización y la competencia geopolítica y tecnológica, la salud no es una isla. Europa, advierte, ha perdido peso en este tablero: “Europa ha perdido presencia a nivel global. La está ganando China, la están ganando Estados Unidos e incluso India”. En este contexto, pide una reacción estratégica: “Esta situación geopolítica nos debe hacer pensar que tenemos que poner en marcha medidas que favorezcan nuestra posición”, especialmente en lo que se refiere al acceso a tecnología, a la innovación terapéutica y a la capacidad de atraer ensayos clínicos.

España, recuerda, “tiene un liderazgo histórico en ensayos clínicos”, pero otros países están moviendo ficha. “Hay países como Alemania que están asociando el reclutamiento en ensayos clínicos y la participación de sus profesionales con el precio de los medicamentos. Por tanto, debemos estar muy atentos ante esa situación”.

Pese a todo, el diagnóstico de partida es positivo. “Tenemos un magnífico sistema sanitario, un sistema sanitario que es referente”, afirma. Y advierte que “eso no debe llevarnos a la complacencia, sino a introducir las reformas y ajustes necesarios para saber vivir en el mundo actual”.

El reto demográfico y Atención Primaria

Entre los grandes retos sitúa, en primer lugar, los demográficos. A su juicio, el binomio envejecimiento–cronicidad y la multimorbilidad son “dos de las cuestiones principales” que deben guiar la adaptación del sistema. Sin embargo, el modelo sigue anclado en una lógica pensada para otro tipo de problemas de salud. “Tenemos un sistema sanitario preparado para atender procesos agudos”, recuerda.

En ese escenario, la atención primaria aparece como un eslabón clave. Jiménez Moleón denuncia que “seguimos con un sistema sanitario muy basado en los hospitales, hospitalcentrista, sin una apuesta clara por la atención primaria”. Mientras la inversión en medicina especializada “sigue una pendiente ascendente importante”, en primaria “aumenta, pero muy poquito si nos comparamos con hace 10 o 15 años”.

Reforzar este nivel, insiste, no es una consigna retórica sino una cuestión estructural. “Cuando tenemos profesionales con contratos a largo plazo, la cosa funciona muy bien, porque dan continuidad a la atención y se convierten en gestores de lo que tú necesitas en salud a lo largo de tu vida”.

A ello se suma la falta de profesionales y la necesidad de gestionar mejor el talento. “Debemos introducir en el sistema sanitario público políticas para la atracción del talento y la retención del talento: en medicina, enfermería, fisioterapia, farmacia… en todos los profesionales sanitarios”, señala.

Alinear lo social y lo sanitario

Otro de los déficits que identifica es la desconexión entre sanidad y servicios sociales. “Se habla de apostar por un modelo sociosanitario, pero no se desarrolla”, apunta. Para él, la clave no es crear más estructuras, sino eliminar compartimentos estancos: “Lo que tenemos que hacer es evitar duplicidades. La administración, el Estado, las comunidades autónomas son únicas. Es el mismo ‘mueble’. No deberíamos separarnos en cajones estancos. Intentemos tener cajones comunicados que permitan reforzar los servicios”. Esto es especialmente relevante en la atención al envejecimiento y a la dependencia: “La pérdida de capacidad para desarrollar las actividades de la vida diaria requiere tanto de lo social como de lo sanitario. O vamos juntos, o no funciona”.

Jiménez Moleón admite que España tiene “mucho margen de inversión” en salud si se compara con los países del norte de Europa, pero matiza que no basta con inyectar dinero. “Puedo incrementar mi presupuesto en mil, dos mil, tres mil, cinco mil millones de euros, pero si no lo invierto de forma óptima, no sirve de nada. Invertir sí, pero en cosas que de verdad sean útiles y se traduzcan en un beneficio para la población”.

Haciendo prospectiva, hay dos actores que ganan protagonismo: los pacientes y la ciudadanía en su conjunto. Sobre las asociaciones, es tajante: “Es muy importante que nos cuenten qué perciben y qué necesitan, porque al final necesitamos un sistema sanitario para las personas. Y las personas, pacientes, podemos ser cualquiera de nosotros”.