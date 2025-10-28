Denuncian dificultades de acceso a nuevas terapias para el glioblastoma

La Asociación de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce Spain) denunció que los pacientes andaluces con glioblastoma siguen sin acceder a la terapia de campos eléctricos alternos (TTFields) en el sistema sanitario público, pese a que el Ministerio de Sanidad aprobó su financiación a nivel nacional el 14 de agosto, incorporándola a la Cartera de Servicios Comunes del SNS, bajo estudio de monitorización.

Según recoge Servimedia, Astuce argumenta que Andalucía se sitúa entre las regiones con mayor retraso en la implantación de esta innovación, mientras que Madrid, Aragón, Extremadura, Islas Canarias, Islas Baleares y Cataluña “ya han iniciado su implementación con éxito” y cuentan con pacientes tratados con financiación pública. “Es profundamente injusto que el acceso a un tratamiento aprobado a nivel nacional dependa del código postal”, afirmó José Luis Mantas, presidente de Astuce Spain. “Andalucía es una de las regiones más rezagadas, donde los pacientes con glioblastoma siguen recibiendo largas, a la espera de un proceso administrativo que no llega, cuando precisamente lo que no tienen es tiempo”.

El glioblastoma es el tumor cerebral primario más agresivo y de peor pronóstico. La mediana de supervivencia ronda los 14,6 meses con el tratamiento estándar —cirugía, radioterapia y quimioterapia con temozolomida—, un esquema que apenas había cambiado en dos décadas hasta la llegada de los TTFields, una tecnología que emite campos eléctricos capaces de interferir en la división de las células tumorales y que, combinada con quimioterapia, ha demostrado prolongar de forma significativa la supervivencia.

Astuce Spain insta a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a acelerar los trámites y establecer protocolos claros que permitan a los especialistas prescribir la terapia “cuanto antes”. “No basta con que una innovación se apruebe a nivel nacional; es urgente garantizar su aplicación efectiva en todas las comunidades, y Andalucía no puede quedarse atrás”, subrayó Mantas.

La asociación recuerda que desde la comercialización en España de los TTFields en 2022, el acceso ha sido desigual. Antes de la resolución ministerial de agosto, pacientes de comunidades como Madrid, Galicia o Aragón pudieron beneficiarse, mientras que en Andalucía, País Vasco o Comunidad Valenciana, entre otras, solo era posible recurrir a la sanidad privada. “Hace más de dos meses que el Ministerio aprobó su financiación y pidió avanzar de forma coordinada, pero en Andalucía no hay claridad sobre el circuito de acceso. Esa falta de agilidad está generando una inequidad inaceptable”, añadió.

Como ejemplo de despliegue, la entidad señala que Baleares fue una de las más ágiles: allí se trató al primer paciente con TTFields bajo las condiciones fijadas por el Gobierno central —Kiko Palmer, de 54 años, diagnosticado en marzo en Mallorca, que comenzó el tratamiento en septiembre.

Astuce Spain recuerda, además, que en Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos los TTFields forman parte del estándar de tratamiento del glioblastoma, y que tanto las guías internacionales (NCCN) como las españolas —SEOM y GEINO— recomiendan su incorporación. “Para las personas con glioblastoma cada minuto cuenta; urge que Andalucía ponga en marcha el acceso real a una terapia ya financiada en el SNS”, concluyó Mantas.