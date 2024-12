Esta es la última decisión médica sobre el estado de Raphael

La familia de Raphael está muy unida al cantante en estos días tan complicados para el artista y es que los tres hijos del matrimonio formado por Raphael y Natalia Figueroa no ha faltado ni un solo día a visitar a su padre. En la tarde del 23 de diciembre se conocía la noticia a través del primogénito de la pareja de que finalmente el intérprete pasará ingresado el 24 y el 25 de diciembre, Nochebuena y Navidad. Será a partir del jueves cuando podrá haber algún avance. "Veremos si hay más pruebas", explicaba Jacobo Martos, también añadía que "pasar aquí estos días no es ningún drama", concluía el hermano mayor de Manuel y Alejandra.

A pesar de que son días especiales y que preferirían estar todos en casa para poder celebrar la Navidad como es debido, no obstante, el seno familiar de Raphael ha afirmado que tanto ellos como el propio cantante están "muy tranquilos" y que "lo importante es que esté bien y se vaya a casa perfecto". Hace más de una semana del ingreso del artista y a lo que aspiran es a no tener que "volver al día siguiente" por eso no tienen prisa porque le den el alta cuanto antes.

Jacobo Martos ha aprovechado la oportunidad de tener a la prensa en la puerta del hospital para afirmar que hay que "estar muy orgullosos" de la sanidad pública. A la pregunta de cómo lo están llevando en este hospital, Martos ha respondido: "Es un hospital maravilloso, nos tratan maravillosamente bien, igual que en el Clínico", todo un alegato en defensa de la sanidad pública del país.

Son muchas las pruebas que le están realizando a Raphael para averiguar cuál es el origen de esa afección en el habla que lleva interrumpiendo su vida desde la noche del 16 de diciembre. Al no haber encontrado la causa y haber descartado el ictus, cada día hay pruebas nuevas. Así lo ha comentado Jacobo Martos. "Un día es una resonancia, otro día un no sé qué..." afirmaba el primogénito que decía no entender de medicina y añadía que prefería que fuesen los médicos los que explicaran llegados el momento lo que le sucede a su padre.

Raphael lleva desde el pasado día 18 en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde fue trasladado a petición propia tras permanecer menos de 24 horas en el Hospital Clínico San Carlos, al que acudió tras sentirse indispuesto en la grabación del programa televisivo La Revuelta. Por el momento tan sólo han sido suspendidos los conciertos programados para diciembre en el Wizink Center, el resto de sus fechas tanto para España como para el resto del mundo no han sufrido ninguna modificación. Una vez evaluado el estado físico del paciente, se tendrán que llevar a cabo algunos cambios en caso de que fuese necesario o si todo sale bien, las fechas previstas seguirán siendo las mismas.