Toñi Moreno desvela que fue novia de Jesulín de Ubrique y da detalles inimaginables

Las cocinas de MasterChef Celebrity sacan humo y entre cazuela y fogón se descubren las anécdotas más inesperadas de los famosos de altísimo nivel que participan en el programa de TVE. Es el caso de la última confesión de la presentadora Toñi Moreno, que ha involucrado por completo al torero Jesulín de Ubrique en la historia que ha explicado.

La andaluza sorprendió a todos cuando, en plena prueba de exteriores, desveló que ella y Jesulín fueron pareja. "Él sabe a lo que viene, viene a competir, viene a aprender, viene a todo, a disfrutar. Luego por las noches me llama a la habitación. Nosotros somos amigos si fuimos novios con 14 años", ha espetado. "Nos quisimos... Con 14 años, qué va a haber, pues mucha inocencia", añadió la andaluza.

Por su parte, Jesulín añadía que "fue en Sanlúcar de Barrameda, ella era la presentadora de la televisión de Sanlúcar". "Yo era la presentadora de la televisión de mi pueblo y él venía de novillero y era monísimo. Mi familia era pobre y yo no tenía teléfono y me llamaba a casa de mi vecina y me decía "hola vaquilla" y yo decía este tío que me diga vaquilla, pero a mí me gustaba", aseguró Toñi Moreno entre risas.

"Después su tío era banderillero y venía conmigo", destacó Jesulín, a lo que Moreno añadía que "mi tío estaba en contra de esta relación porque te conocía bien porque sabía que llamabas a la de Sanlúcar, a la de Utrera, a la de Lebrija". "No, no, pero en ese tiempo, con esa edad, con la única chica que yo tenía contacto era contigo", sentenció Jesulín.

"Lo conozco de toda la vida, pero la única vez que ha sentado cabeza de verdad es con María José. Su mujer le quiere de verdad", confesó Toñi Moreno. "Mi mujer llegó en un momento de mi vida muy importante. La conocí por una amiga en común, la invité a un café y le dije que de mi cara no se iba a olvidar", aseguró Jesulín emocionado.