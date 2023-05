Tamara Falcó la lía en su despedida de soltera, con stripper desnudo incluido

Tamara Falcó se ha desmadrado en su despedida de soltera, según ha revelado la propia marquesa en la tertulia de El Hormiguero. Las amigas de Tamara le han organizado una fiesta para celebrar su próxima boda, y la noche ha sido de lo más salvaje.

"La despedida fue idea de mis amigas porque decían que iba muy lenta", ha explicado Tamara entre risas. La hija de Isabel Preysler ha asegurado que la fiesta estuvo llena de sorpresas y que incluso contaron con un stripper que terminó completamente desnudo. "Llegó un tío vestido de novia y con la cara verde, me dio un ramo, se empezó a desnudar...", ha revelado la futura esposa de Onieva con una sonrisa.

La temática elegida para la despedida fue la de un manicomio, lo que hizo que todo fuera aún más bizarro. "Todo era muy raro, pero divertido. La comida estaba deliciosa, disfrutamos de vinos y copas", ha comentado Tamara. Parece que la noche estuvo llena de risas y momentos inolvidables.

Entre las locuras que sus amigas le prepararon, destacó un gran traje de bacalao que Tamara se negó a ponerse. "Como me encontraba un poco mal, pude convencerlas de que no lo hiciera. Querían vestirme de bacalao para que pudiera esconderme de los paparazzi. Me enseñaron el chat en el que lo habían planeado. Pero yo sabía que no me dejarían pasar así por el control de seguridad. No me importaba si era cool o no, simplemente era incómodo", se ha defendido la marquesa.

Tamara Falcó, conocida por su elegancia y buen gusto, ha demostrado que también sabe disfrutar de momentos de diversión y locura junto a sus amigas. Aunque pueda sorprender a algunos, esta despedida de soltera extravagante ha sido el reflejo de una noche llena de risas y buenos recuerdos.

Ahora, la atención se centra en la boda de Tamara y en cómo será la ceremonia después de una despedida de soltera tan inolvidable. Sin duda, la marquesa de Griñón y sus amigas han dejado claro que saben cómo hacer que los eventos sean memorables y llenos de diversión. Está por ver si la de Íñigo Onieva está a la altura.