Tamara Falcó abierta a iniciar un proceso de adopción junto a Íñigo Onieva: "Ahora lo que toca es el niño."

Tamara Falcó está a punto de vivir sus primeras navidades como mujer casada junto a su esposo, Íñigo Onieva. Aunque inicialmente esperaba pasar las festividades con su familia y amigos, Tamara compartió que este año optarán por celebrarlas en su propio círculo más cercano.

"Yo siempre he supuesto que las navidades las iba a pasar yo con mi familia, y resulta que ahora tengo que compartir, que la familia de Íñigo para mí es mi familia también, pero tienes que decidir. Este año la celebramos con la mía", expresó Tamara sobre su plan para las fiestas de fin de año.

En cuanto a sus planes de formar una familia, Tamara habló abiertamente sobre la posibilidad de convertirse en madre. Aunque desmintió estar embarazada en el momento, dejó claro que está abierta y feliz ante la idea de la llegada de hijos en el futuro. "Cuando venga, yo feliz", declaró con tranquilidad.

La socialité española no se muestra afectada por las preguntas sobre su vida personal y sus planes de maternidad. Considera que es parte de la tradición y evoluciona con cada etapa de la vida: "Es parte de la tradición. Cuando estás solo te preguntan 'cuándo vas a tener novio', cuando tienes novio te preguntan 'cuándo os casáis' y ahora lo que toca el niño. No tengo presión. Voy bastante a mi bola. Depende de Dios".

Además, Tamara ha dejado claro que la adopción es una opción que no descartan. Aunque no lo han discutido detenidamente, expresó que están enfocados en disfrutar el momento como pareja y construir su vida juntos. "No es nada que descartemos, pero no es algo que hayamos hablado, porque realmente seguimos con la ilusión de formar una familia".

La pareja ha vivido intensamente los últimos meses tras su matrimonio, disfrutando de viajes y compartiendo experiencias que los han llevado a sentirse realizados. Tamara destacó que, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro, confían en que todo sucederá en el momento adecuado.

Tamara Falcó, lejos de sentir presiones externas, vive su matrimonio con Íñigo con ilusión y calma, abierta a la posibilidad de la llegada de hijos, ya sea de manera natural o a través de la adopción. Mientras tanto, se sumerge en la felicidad de vivir este hermoso momento junto a su esposo.