Susanna Griso mantiene una cita con William Levy de 'Café con aroma de mujer'

Hay un hombre que está levantando pasiones en todo el mundo. William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer, la telenovela que está arrasando en medio mundo gracias a Netflix, es uno de los hombres más solicitados del momento. Su buena presencia ante la cámara y sus dotes interpretativas lo han convertido en un caramelito para muchos y muchas. Es el caso de Susanna Griso, que se ha convertido en la envidia de los fans de la serie al citarse con el reconocido actor.

William, actor cubano conocido por interpretar a Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer, ha quedado con la presentadora de Espejo Público. De hecho, Griso alardeaba en sus redes sociales de la comida que había compartido con el actor. "Me temo mucho que Mercedes Milá no me va a perdonar esta comida con William Levy", ha publicado la presentadora, haciendo referencia a la pasión que siente Mercedes Milá por el actor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susanna Griso (@susannagrisooficial)

"¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas", le ha contestado Mercedes con su habitual tono irónico. A su respuesta se han añadido los comentarios de otras celebridades como Carmen Lomana, Omar Montes o Mar Flores, que han querido reivindicar su envidia sana hacia la presentadora.

No han trascendido demasiados detalles de la cita entre William y Susanna. Por el momento, la presentadora de Espejo Público ha dejado ver que compartió una comida en un restaurante sencillo, presumiblemente en Madrid. Sin duda, la comida fue una excusa para compartir risas y charlar durante un rato largo, explicándose anécdotas entre plato y plato. Pese a que Susanna ha querido hacer público este encuentro, el actor no ha hecho ninguna referencia en sus redes sociales. Los fans de la serie sabían que Willian estaba en España por motivos laborales, pero el actor continúa viviendo en Estados Unidos.