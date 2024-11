Silvia Intxaurrondo, Pedrerol y María Patiño se posicionan y avivan la guerra entre Broncano y Pablo Motos

El enfrentamiento entre La Revuelta de RTVE y El Hormiguero de Antena 3 ha desatado un auténtico torbellino mediático. Todo comenzó cuando el equipo de Pablo Motos se negó a que Jorge Martín, el flamante campeón del mundo de MotoGP, participara en el programa de David Broncano antes de su ya agendada visita al espacio de Antena 3. La negativa obligó a La Revuelta a improvisar su contenido, lo que derivó en un inesperado segmento sobre la berrea de los ciervos, mientras el público en redes se dividía entre críticas y risas.

La polémica no tardó en llegar a oídos de otras figuras de la televisión, que no dudaron en reaccionar. Desde Silvia Intxaurrondo en La hora de la 1 hasta Josep Pedrerol en El Chiringuito, las opiniones han sido tan variadas como contundentes. Intxaurrondo, en su programa matutino, calificó el boicot como “atónito” y apeló al equipo de Pablo Motos a fomentar una “competición sana”. Mientras tanto, Pedrerol no perdió la oportunidad de ironizar con su característico estilo: “Esta noche, Jorge Martín… no estará en El Chiringuito. ¡Empezamos!”.

Por su parte, María Patiño utilizó Twitter para lanzar una indirecta cargada de significado: “Los grandes imperios deben aceptar que nazcan otros diferentes a ellos. El silencio nunca fue elegante; el juego limpio lo es”. Esta declaración, en la que no menciona explícitamente ni a Broncano ni a Motos, fue suficiente para encender la conversación entre sus seguidores, quienes la aplaudieron por su valentía.

Los ecos de esta batalla televisiva también llegaron a las redes sociales, donde voces como Inés Hernand, colaboradora habitual de RTVE, expresaron su indignación. “El ejercicio de denuncia pública de los bullys, el moving, las amenazas y la competencia desleal es valiente y necesario”, escribió Inés en apoyo a La Revuelta.

Incluso antiguos colaboradores de El Hormiguero como Jandro o Raquel Martos han mostrado su respaldo a Broncano y su equipo. Las redes sociales han estado repletas de mensajes divididos entre quienes critican las prácticas del equipo de Motos y quienes consideran que esta situación forma parte de una competencia televisiva natural.