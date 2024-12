'La Revuelta' manda un comunicado urgente tras el ingreso de Raphael

El ingreso hospitalario de Raphael ha pillado a todos por sorpresa y es que a pesar de la edad del cantante, este se encontraba perfectamente hasta que en la jornada del martes tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias debido a un episodio cerebrovascular. Raphael se encontraba grabando el especial de Navidad en La Revuelta cuando de repente empezó a encontrarse mal y tuvo que ser evacuado por los servicios médicos. El pronóstico es reservado, pero aun así, desde el hospital afirman que el artista se encuentra "bien" y parece que ha sufrido un episodio "transitorio".

Desde el programa que presenta David Broncano en Televisión Española han querido mandar un comunicado a través de sus redes sociales para dar un poco de contexto a la situación y aprovechar para mandar un mensaje de ánimo para Raphael, al que le desean una pronta recuperación. "Lamentablemente, Raphael se ha encontrado mal durante la grabación del especial de Navidad y no hemos podido llevar a cabo el programa como estaba previsto. Ha salido por su propio pie del teatro y por el momento solamente sabemos que le han llevado al hospital, así que le mandamos un beso grande y deseamos que se mejore rápido y poder volver a recibirle pronto. El programa que estamos emitiendo esta noche lo grabamos el pasado viernes 13 de diciembre."

Habrá que esperar cómo evoluciona el artista de 80 años del que se sabe que se ha sometido a varias pruebas y que ha sido visto por el neurólogo en el hospital Clínico de Madrid.

Pablo Motos habla sobre el estado de Raphael en 'El Hormiguero'

La noticia del ingreso de Raphael se hizo pública en la tarde noche del martes 17 de diciembre y desde el programa que compite con La Revuelta, El Hormiguero, su presentador, Pablo Motos quiso hacer una pequeña intervención acerca de lo que había ocurrido con el artista. "Me imagino que si no estáis al tanto de las noticias os vais a enterar ahora. Raphael, que estuvo anoche aquí de invitado en nuestro programa, hoy se encontraba haciendo un programa especial de La Revuelta cuando se ha empezado a sentir mal y ha tenido un fallo cerebrovascular, un ictus, y se lo han llevado rápidamente", explicaba Motos a la audiencia.

Estaba de invitado en el programa de Antena 3, Antonio Orozco que se ha querido sumar a estos mensajes de ánimos para Raphael. "Nos hemos quedado en shock. Hemos puesto algunos mensajes, pero no me han podido contestar. Raphael es uno de los artistas más increíbles que he conocido y es, con bastante diferencia, el artista más fuerte. Ojalá se ponga bien”, decía Orozco afectado por la noticia.

Pablo Motos, volvió a coger la batuta del programa y quiso mandarle un mensaje al que fuese su invitado el pasado lunes 16 de diciembre. "Sí, nos hemos quedado un poco en shock. Muchos besos Raphael, muchos besos a toda la familia. Estamos todos deseando que sea un susto”, concluía. Además, las hormigasse sumaron a este mensaje con un “¡Ánimo, Raphael!".