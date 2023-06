Piqué y Clara Chía acuden al juzgado para declarar: este es el motivo del juicio que relaciona a Shakira

Tensión en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El futbolista Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, con la que puso los cuernos a la colombiana Shakira, han acudido al juzgado para declarar. Todo forma parte de la denuncia que interpuso el blaugrana al paparazzi Jordi Martín el pasado 10 de mayo. El Juzgado de Instrucción Nº 6 de Barcelona ha abierto diligencias ante la petición del creador de la Kings League de interponer una orden de alejamiento contra el fotógrafo.

Jordi Martín, popular por sus intervenciones televisivas, ha asegurado que Gerard Piqué “no me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”. Al parecer, ambos se conocen desde hace mucho tiempo y Piqué estaría harto de que haga tan bien su trabajo. En su llegada al juzgado, en coche y acompañado de su pareja y el abogado, Piqué ha mantenido absoluto silencio. A sabiendas de la presencia de prensa, el futbolista ha decidido aparcar a las puertas del juzgado y hacer el paseíllo de rigor entre micrófonos y cámaras.

Todo apunta a que Jordi Martín fue el responsable de la foto que apareció en la portada de ¡Hola! y que revelaba la identidad de Clara Chía, la nueva ilusión del jugador de futbol profesional. Es por ello que tanto Gerard como Clara han tomado medidas legales contra el fotógrafo, alegando que le hizo las fotos desde un lugar privado. Jordi explica que pensaba que era un parking de un supermercado. “No me escondí; cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está", ha explicado en declaraciones a La Vanguardia.

El juez ha admitido la denuncia por acoso. Clara asegura en el escrito de más de 36 páginas que está sufriendo sensación de inseguridad, angustia y una alteración de su forma de vida. Ahora, el juez debe decidir si acepta o no la orden de alejamiento y los 3.000 euros que reclaman Piqué y Chía. “Si el juez ordena esa medida, será un gravísimo precedente para la profesión, para los fotoperiodistas y para la prensa en general”, alega el fotógrafo.