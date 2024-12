Niña Pastori casi hace un "simpa" en Madrid: "Pasé una vergüenza"

Niña Pastori es una de las grandes artistas andaluzas que conquista con cada uno de sus discos, con una carrera más que consolidada y con casi 30 años en la música. La gaditana estuvo en el programa de Martínez y Hermanos y allí se encontró con otros compañeros de profesión donde confesaron algunos de los secretos más vergonzosos, como si alguna vez se habían ido de un bar sin pagar, haciendo un "simpa". En ese momento en el que el presentador le pregunta a Pastori al respecto ella afirma que no, pero entre risas contó lo que le sucedió en Madrid cuando apenas tenía 17 años de edad.

La anécdota comienza así: "Me vine muy jovencita a Madrid, con 17 años, era la menor de cinco hermanos y estaba acostumbrada en San Fernando, en mi tierra, a que siempre pagaban mis padres y yo no estaba acostumbrada. En la peña donde íbamos siempre había un camarero donde apuntaba con tiza lo que se iba pidiendo y luego iban tus padres y pagaban."

Lo que le llevó a este pequeño lío, una vez se encontraba en Madrid. " Ya en Madrid, me quedaba enfrente de Atocha y al lado había un bar en el que se comía de menú, me voy un día a comer y como no estaba acostumbrada, comí, me levanté y me fui", afirma la cantante. "Pasé una vergüenza... yo iba allí siempre. Cuando llegué a la puerta me dijo el hombre: 'Perdona, señorita, tiene usted que pagar' y me quedé blanca, muerta. Yo no estaba acostumbrada, me descompuse", dijo Niña Pastori en el programa de televisión.

Así es la nueva gira de Niña Pastori

Niña Pastoria acaba de ganar su sexto Grammy Latino junto la mexicana Lila Downs y la argentina Soledad Pastorutti, autoras del disco 'Raíz nunca me fui', trabajo que ha sido premiado en la gala celebrada la pasada semana en Miami como el Mejor Álbum Folclórico. Además de este premio que se une a los que ya tiene, la cantante ha estrenado un disco dedicado en exclusiva a la Navidad y que se llama 'Feliz Navidad'. En él hay villancicos versionados a su estilo y un par de temas inéditos.

Este nuevo disco viene acompañado de una gira muy intensa ya que dará 21 conciertos en poco más de un mes. En muchos de ellos está colgado el cartel de entradas agotadas pero en otros aún hay algunas entradas disponibles para los más rezagados.