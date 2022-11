Esta pieza fundamental del Mundial de Qatar sale del armario: "Soy gay como muchos de mis compañeros"

A un día del inicio de la competición futbolística más importante del mundo, los focos están puestos en lo que supone que se celebre el Mundial en Qatar. El país ubicado en el oeste de Asia protagoniza una de las mayores polémicas de la historia de la competición, pues se acusa a la FIFA de blanquear la imagen de un país totalmente antidemocrático, misógino y homófobo.

Ahora, en una rueda de prensa bastante surrealista dada por Gianni Infantino, máximo responsable de FIFA, el director de comunicación de la organización, Bryan Swanson, ha querido hacer una decisiva revelación. Ante la atenta mirada de los periodistas, el escocés ha aprovechado para salir del armario y explicar que es gay.

🗣 "I am sitting here in a privileged position on a global stage as a gay man in Qatar. Just because Gianni Infantino is not gay, does not mean he does not care."FIFA's Director of Media Relations Bryan Swanson defends FIFA president Gianni Infantino pic.twitter.com/uqwzIHLfcE — Football Daily (@footballdaily) November 19, 2022

"Estoy sentado aquí como un hombre gay. El hecho de que Infantino no sea gay no significa que no le importe. A él sí. Vosotros veis la parte pública, yo veo la parte privada. Hablamos mucho de esto", ha explicado Swanson, echando un cable a su compañero de organización tras las múltiples críticas recibidas. "Ya ha pasado algún tiempo trabajando al lado de Gianni y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay como también lo son otros muchos otros de mis compañeros. La FIFA se preocupa mucho por todas las personas de todas las orientaciones sexuales", ha añadido.

Sin duda, no es habitual que alguien del departamento de prensa hable de una manera tan personal. Al parecer, la revelación de Bryan Swanson es la primera de muchas declaraciones, pues algunos futbolistas aseguran que durante el Mundial de Qatar más de un deportista hablará de sus preferencias sexuales públicamente para mostrar la realidad que el gobierno catarí pretende reprimir.

Por su parte, Infantino también hizo alusiones al colectivo LGTBIQ+, asegurando que en Qatar es bienvenido "todo el mundo", pues "las puertas se están empezando a abrir". El presidente de la FIFA ha explicado que ha hablado "mucho" con los dirigentes. "La opinión de uno o dos no es la de un país. Esto es un requisito que se va a cumplir. Las normas existen, como pasó en Suiza en el 54. ¿Nos quedamos en casa y criticamos a los árabes porque no permiten a los gays en público? No, hay que pasar por un proceso. Las puertas se están empezando a abrir. Pido que intentemos unir, no es una guerra. La ciudad es preciosa y la gente está feliz", ha sentenciado.