Muere la 'influencer' Paula Cisneros a los 16 años : "Nuestra chica de la sonrisa eterna descansa"

Este martes por la tarde, la influencer Sara Cisneros compartía con sus seguidores y con los de su hermana, Paula, el fallecimiento de esta. La joven de 16 años no ha podido superar la batalla contra el cáncer que llevaba librando meses. El perfil de Paula @yolopuedotodo se ha caracterizado por dar visibilidad a las personas con Síndrome Down y la capacidad de estos para desenvolverse en el día a día. La joven influencer había conseguido crear una bonita comunidad que a día de hoy se muestra emocionada y compungida por la pérdida de la pequeña de la familia Cisneros.

Sara y su hermana estaban muy unidas y ha querido rendirle un bonito homenaje en Instagram con un corto pero emotivo texto dedicado a su hermana pequeña. "Desde hoy nuestra chica de la sonrisa eterna descansa, sonríe, baila y canta sin dolor y sin medicación. Paula, has ganado a la vida, porque en menos de 17 años has sabido vivirla, disfrutarla y agarrarla fuerte, y porque has sabido ganarte a cada persona que se cruza contigo. Te amamos con todo nuestro corazón mamá, Sara, papá, Audrey y Leea y todxs los que te conocen. Nos vemos en nuestra estrella cada día🩷".

Los mensajes de cariño y ánimo no han tardado en llegar y es que la joven Paula había conseguido cautivar a miles de personas con su humor, su sonrisa y su desparpajo. Fue la propia Sara la que contó en redes sociales hace un año que su hermana estaba luchando contra un sarcoma que se había descubierto tras realizarle varias pruebas. Paula también quiso compartir parte de su historia en Instagram y escribió "No puedo hacer muchas cosas que me gustan ni puedo ver a las personas que quiero, aunque ahora ya puedo pasar algunos días en casita".

A principios de diciembre, Sara Cisneros publicaba un vídeo en el que manifestaba el amor que sentía por su hermana mientras le leía una carta y le mostraba un tatuaje que se habría hecho para llevarla siempre en su piel. "Eres muy pequeña para entender que ser tu hermana mayor me salvó la vida 💖 Siempre juntas contra todo, superando y avanzando. Te quiero, mi hermanita.", escribía en sus redes sociales, Sara.

Con la triste noticia del fallecimiento de Paula, son muchas las personas que han querido dejar su apoyo a la familia en la última publicación. Muchas influencers y personas reconocidas han dado ánimo a los familiares y han querido recordar con cariño todo el trabajo que ha realizado la joven Paula tanto dándole visibilidad al Síndrome Down como a la lucha contra el cáncer.