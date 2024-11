Este es el modelo catalán que le ha robado el corazón a Jessica Goicoechea

La vida sentimental de Jessica Goicoechea parece haber dado un giro inesperado. Después de su ruptura con el futbolista Marc Bartra, con quien mantuvo una relación intermitente durante más de dos años, la modelo parece haber dejado atrás su etapa de soltería. En su última aparición en público, Goicoechea reveló, entre risas, que está "soltera y entera", pero los rumores de un posible romance han comenzado a tomar fuerza. Según la colaboradora Julia Elías, Jessica podría haber encontrado una nueva ilusión en la figura de Pol Roca, un joven modelo barcelonés.

Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente que estén juntos, el nombre de Pol Roca comenzó a sonar después de que se revelara que ambos habrían sido vistos juntos en Formentera, disfrutando de un tiempo a solas. "No son novios, pero están pasándoselo bien", añadió Elías, aclarando que la relación aún está en sus primeras etapas. Lo que sí parece claro es que la química entre ambos es innegable. Según la misma fuente, aunque Pol Roca no tiene la misma fama que Goicoechea, parece ser un chico muy atractivo, con una altura imponente y una imagen que se ajusta al perfil de las modelos que suelen atraer a la joven influencer.

A pesar de la discreción que ambos mantienen sobre su relación, los rumores sobre su posible romance no han tardado en expandirse. En sus redes sociales, Pol Roca, aunque no tiene tantos seguidores como su nueva amiga, ha comenzado a ganar atención gracias a su vínculo con Jessica, quien sigue siendo una de las figuras más destacadas en el mundo de la moda y las redes sociales.

Por otro lado, las reacciones a esta nueva relación de Goicoechea no se han hecho esperar. Aunque algunos se muestran felices por ella, también hay quienes especulan sobre el futuro de esta historia, dadas las diferencias de edad y el hecho de que Pol Roca es un modelo relativamente desconocido en comparación con la extensa carrera de la modelo.

Lo que sí es cierto es que, tras su ruptura con Marc Bartra, Jessica parece estar abriéndose a nuevas oportunidades sentimentales, y este nuevo capítulo con Pol Roca podría ser solo el comienzo de una historia que, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar en los próximos meses.