El motivo por el que ha aparecido Miguel Herrán llorando desconsolado en redes sociales

Las celebridades de nuestro país no nos tienen acostumbrados a ver el lado negativo de su día a día en redes sociales. Las aparentemente vidas perfectas que nos muestran en sus perfiles distan de la realidad, que en muchas ocasiones puede ser muy difícil de soportar. Si hay un actor que siempre intenta mostrar sus bajones, para normalizar que no se puede estar feliz siempre, es Miguel Herrán. El popular actor de series como La Casa de Papel o Élite ha vivido un duro momento que no ha dudado compartir ante sus seguidores.

El pasado 8 de abril, Miguel Herrán fue víctima de un gran incendio. "No me lo puedo creer. Mi puta casa...", espetaba a través de Instagram Stories, visiblemente emocionado y entre lágrimas. Si bien Herrán se estaba enfrentando a una desgracia, no ha querido dejar de lado su habitual tono sarcástico, escribiendo un irónico "buenos días" en pantalla.

En los vídeos grabados por el actor se puede ver como la casa de Miguel Herrán se ve comida por el fuego. Entre las cosas de más valor que se han calcinado se encontraban los guiones de sus películas y series, una colección de cómics, sus muebles y toda la parte de la cocina. Si bien esto se podría haber quedado en la intimidad de la vida privada del actor, Herrán ha querido mostrar por lo que está pasando ante sus más de 14 millones de seguidores.

Miguel Herrán muestra su lado más sincero