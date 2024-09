Marta Pombo, desesperada por su hija, que sigue ingresada en la UCI

Lo que debería ser un momento de pura alegría, se ha truncado. Marta Pombo ha dado a luz a sus dos hijas, pero una de sus pequeñas ha tenido que ser ingresada de urgencia en la UCI. La influencer ha roto aguas en la semana 36 de embarazo, siendo un nacimiento prematuro. Pese a que María ha salido sana y fuerte, Candela ha tenido más problemas y los médicos han preferido mantenerla en la unidad de cuidados intensivos.

"Mi Marita y yo estamos fenomenal, seguimos sin tener a Candelita con nosotros aquí en la habitación, se queda ingresada seguramente aparte de esta noche, la noche de mañana", ha explicado Marta Pombo a través de su perfil de Instagram. Visiblemente emocionada, Marta no ha podido evitar soltar alguna lágrima por la presión que supone tener a sus pequeñas separadas.

Marta Pombo, desolada en el hospital

"Le están haciendo pruebas de sangre para que esté todo perfecto y súper controlado", ha detallado Pombo. "No está comiendo, devuelve la leche, un tema de respiración, pero es todo normal y dentro de los parámetros y de las cosas que le pueden pasar a un prematuro y no le está pasando nada grave". Sin duda, la no ingesta de leche es un problema para la evolución de Candelita, un hecho que está preocupando mucho a los papás.

"La verdad es que me muero de la pena, no entiendo qué hago aquí con una sí y otra no", ha asegurado Marta visiblemente emocionada. Una situación muy difícil para cualquier padre, pero que se enfatiza al haber dado a luz a mellizos. El hecho de tener cerca a una y tan lejos a la otra está suponiendo un gran calvario para la influencer, que no ha dudado en compartir todo en sus redes.

"María es monísima, es un angelito, se porta fenomenal, está comiendo súper bien. Me muero del amor cada vez que veo a Candela aunque sea en la incubadora, es tan bonita también... Son preciosas las dos, qué voy a decir, soy su madre y son súper diferentes. Una es castaña, otra rubia... Bueno, una tiene pelo y otra no, una más oscuro y otra no... Son preciosas", ha sentenciado Marta Pombo. Deseamos la pronta recuperación de Candela y que la familia pueda estar unida pronto.