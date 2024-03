Kate Middleton tiene cáncer: el vídeo en el que por fin explica todo

Kate Middleton ha compartido en un emotivo video en Twitter una noticia que ha conmocionado al mundo: ha sido diagnosticada con cáncer y actualmente está recibiendo tratamiento de quimioterapia. Este anuncio, que llega después de su reciente intervención quirúrgica, ha dejado a muchos conmocionados y ha generado un torrente de apoyo y solidaridad hacia la princesa de Gales.

En el vídeo, Middleton expresó su gratitud por el abrumador apoyo recibido durante su proceso de recuperación de la cirugía abdominal que tuvo lugar en enero. En ese momento, se pensaba que su condición no era cancerosa, sin embargo, análisis posteriores revelaron la presencia de la enfermedad. Ante esta situación, su equipo médico recomendó iniciar un tratamiento de quimioterapia como medida preventiva.

La noticia ha sido un golpe duro para la familia real británica, así como para el público en general, quienes han seguido de cerca el progreso de Middleton a lo largo de los años. La princesa describió el diagnóstico como un shock y compartió que tanto ella como su esposo, el príncipe William, han estado dedicando tiempo para procesar la noticia y manejarla en privado por el bienestar de su familia, que incluye a sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK