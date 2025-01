Kate Middleton celebra su 43 cumpleaños acompañada de toda su familia

Este 9 de enero, Kate Middleton sopla las velas por su 43 cumpleaños, la princesa de Gales está viviendo uno de los años más complicados hasta el momento desde que en este día el año pasado, fue ingresada para someterse a una operación abdominal que finalmente terminó con un diagnóstico de cáncer. Desde entonces, Middleton no ha vuelto a ser la misma.

La familia real británica no se encuentra en su mejor momento en cuanto a salud se refiere, tanto la princesa de Gales como el rey Carlos III, padecen cáncer y es que esta enfermedad no entiende de posición social. Kate Middleton anunció en septiembre que ya había terminado las sesiones de quimioterapia necesarias para acabar de erradicar la enfermedad de su cuerpo, pero la recuperación es lenta y la esposa del príncipe Guillermo está centrada en mejorar antes de dar un paso adelante y volver a la normalidad de su agenda.

Kate Middleton se ha visto obligada a hacer un gran parón en sus actividades como miembro de la monarquía inglesa aunque está dispuesta a celebrar con toda su familia este cumpleaños tan especial para ella. La futura reina estará acompañada por toda su familia en este día tan señalado en la agenda, se hará de una manera sencilla y sin muchas estridencias, pero para Middleton ahora mismo es primordial pasar tiempo con su gente más querida y cercana.

El príncipe Guillermo estará presente en el cumpleaños de su mujer, ya que ha sido liberado de sus tareas institucionales para poder pasar la jornada junto a su esposa y sus hijos. Después de las navidades han vuelto a Adelaide Cottage y se espera que sea en casa donde se celebre el 43 cumpleaños de Kate. En esta pequeña fiesta estarán los padres de la princesa de Gales, sus hermanos y sus sobrinos, todo el clan Middleton se reunirá bajo el mismo techo para seguir celebrando la vida de la futura reina de Inglaterra.

Kate Middleton volverá a sus funciones de manera paulatina

El cáncer que ha afectado a la princesa de Gales ha provocado un significativo cambio en su agenda como miembro activo de la casa real británica. La prioridad era la intervención que sufría el pasado enero y que terminaba con un diagnóstico de cáncer. Dadas las circunstancias lo mejor para Kate Middleton era recuperarse con la tranquilidad y la paciencia que esta enfermedad requiere, aunque no ha llegado a desaparecer del todo de las actividades previstas, sí que sus apariciones han sido muy escasas debido a su estado.

Tras haber acabado el tratamiento, la royal volverá a ir recuperando sus quehaceres, pero de manera paulatina y es que esta enfermedad hay que tomarla en serio y no precipitarse. Lo principal es que se recupere al cien por cien y ya luego volver a la normalidad. Kate Middleton sabe que gran peso de la corona británica recae sobre ella y sobre su esposa, el príncipe Guillermo, pero es consciente de que ahora su prioridad es su salud y permanecer todo el tiempo disponible para sus hijos. Ya tendrá momentos, cuando esté completamente recuperada, donde la agenda sea tan frenética que apenas tenga espacio para temas personales.

En este 2025 serán más las ocasiones que tengan los británicos de ver a Kate Middleton en acción aunque no estará en todos los eventos, al menos su agenda en solitario no tienen planes de ejercerla aún, ya que no se encuentra lo suficientemente fuerte como para eso, de manera que se la podrá ver acompañando a su esposo o en algunos eventos donde participe toda la familia real.