Isabel Pantoja evita reencontrarse con sus hijos en Canarias

El ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha reunido ha conseguido reunir a toda la familia de la influencer sevillana. Hasta Gran Canaria se han desplazado en estos días, Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Isa Pantoja hija. Un encuentro de lo más esperado y es que la familia de la tonadillera está en uno de los momentos más críticos porque no hay ninguno de los tres miembros que se lleve bien con el resto, el único vínculo que tienen todos es Anabel Pantoja.

Tanto la tía como los primos, han acudido a apoyar a Anabel y a su pareja durante el fin de semana mientras su hija permanece ingresada en la unidad de medicina intensiva para bebés. Se desconocen los motivos que han llevado a que la pequeña de apenas 40 días tenga que estar en el hospital, pero lo que sí que es cierto es que la familia de Anabel ha querido estar junto a ella en estos difíciles momentos.

A pesar de que Isabel Pantoja, Kiko e Isa han estado en aunque el mismo lugar, no han coincidido y es que madre e hijos han hecho lo posible por no tener que verse las caras durante las visitas al hospital canario. La principal interesada en no tener que encontrarse con ningún familiar que no fuese su sobrina, ha sido, Isabel Pantoja. La tonadillera no quería que se produjese ningún tipo de altercado o momento tenso durante su visita al hospital.

Para evitar situaciones incómodas o tensas han preferido turnarse para no tener que coincidir ni dentro del centro hospitalario ni fuera. Por el momento nadie de la familia, ni los padres de la criatura han querido explicar lo que ha motivado el ingreso de la pequeña Alma en el hospital, prefieren vivir estos momentos complicados en la más estricta intimidad. Han recibido la visita de algunos familiares de David Rodríguez que no dudaban en trasladarse a la isla para acompañar a la pareja y también han querido volar hasta Gran Canaria dos de las mejores amigas de Anabel, Susana Bicho y Belén Esteban.

Según ha informado Espejo Público, "los médicos piden paciencia a la familia porque la situación podría alargarse". Antonio Rossi ha comentado que el estado de la situación es grave y por eso ha acudido oda la familia a apoyar a Anabel Pantoja y a David Rodríguez. Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera, no ha querido dar datos acerca del estado de salud de la pequeña Alma, fiel a su estilo, ha preferido guardar silencio y seguir con sus quehaceres cuando la prensa le ha preguntado sobre el tema aunque se mostraba seria y cabizbaja. Tampoco ha querido confirmar si Kiko ha volado con urgencia hacia la isla canaria aunque sí que ha querido agradecer los ánimos que le han ofrecido los compañeros de prensa.