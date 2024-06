Estos influencers hablan de sexo sin tapujos para mostrar la diversidad de las nuevas generaciones

Estos influencers hablan de sexo sin tapujos en el podcast `Talk as you are'

Tras el éxito de la primera temporada, Control España ha lanzado hoy la segunda temporada de Talk As You Are, la serie de vídeo-podcasts conducida por el presentador Uri Sabat, en la que éste consigue sacar el lado más íntimo y personal de algunos de los rostros más reconocidos de redes sociales, hablando sin tapujos de cómo viven el amor y la sexualidad. A partir de hoy, ya está disponible el primer episodio “Para gustos, colores” en las redes sociales de Control España, protagonizado por los conocidos tiktokers Pabs Pérez, Lydia Sanz y Ceci Vera. El segundo episodio llegará tras el verano, con una de las sexólogas por excelencia en nuestro país, Noemí Casquet, para ahondar sobre el sexo a partir de los 40 años.

Uri Sabat junto a Pabs, Ceci y Lydia Sanz en las charlas de Control España

La liberación sexual experimentada en los últimos años ha traído consigo que cada vez más españoles y españolas se sientan orgullosos y orgullosas de poder vivir y disfrutar de un amor cada vez más libre. Así lo confirman los recientes datos extraídos del XII Barómetro de Control “los españoles y el sexo”, puesto que 7 de cada 10 personas del colectivo LGTBIQ+ sienten que, de un tiempo a esta parte, la sociedad es más abierta a la inclusividad y libertad sexual. Sin embargo, aún casi la mitad (46%) de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales afirman que aún les da reparo manifestar abiertamente su orientación o identidad sexual.

En este primer episodio, Uri Sabat ha abordado junto a algunos de los rostros más conocidos de TikTok, la diversidad y libertad sexual en la GenZ, profundizando en temas como prácticas sexuales, uso del preservativo y responsabilidad afectiva, entre otros. “Salir del armario”, una expresión cada vez más arcaica pero comúnmente usada para referirnos al momento en el que una persona comunica a su entorno que su identidad y orientación sexual no es la heterosexual. Un momento decisivo para muchos jóvenes. “A mí me costó muchísimo salir del armario, me dio muchísimo miedo contárselo a mi entorno hasta que, llegó un momento en el que no me sentía yo y sobre todo sentía que estaba engañando a todo el mundo”, cuenta La Cuchillos, 28 años.

Sin embargo, como vemos, esta es una situación que a día de hoy sigue sucediendo, aunque, en palabras de Pabs Pérez (23 años), existe un gran avance en términos de aceptación social si se compara con la situación a la que pudieron enfrentarse generaciones anteriores “Salir del armario en la época de nuestros padres era prácticamente imposible. Ahora por suerte nos encontramos con niños de 13 y 14 años que ya no tienen que vivir unos años encerrados negándose a sí mismos su sexualidad hasta que cumplen unos años más y encuentran la valentía o asumen que ser gay no es una etapa, ni una enfermedad o algo que se pasará. Viven desde el inicio su sexualidad de forma libre porque no hay ningún problema en ello”.