Eva González no aguanta el toreo sobre su ruptura: "Esto es una vergüenza"

Malos momentos para Eva González. La sevillana no está consiguiendo normalizar su reciente ruptura con Cayetano Rivera. Tras más de seis meses separada del padre de su único hijo, la presentadora de La Voz ha vuelto a tener un encontronazo con la prensa, no pudiendo evitar ponerse de lo más tensa. González ha hablado con algunos reporteros sin dar grandes titulares, pues intenta que de su vida privada se hable lo mínimo posible.

Tal y como apunta Socialité, la presentadora ha interactuado con la prensa de manera tensa y nerviosa, aparentemente enfadada con la situación. Tras casi dos meses del anuncio de su separación, la sevillana no ha logrado que se le note tranquila cuando habla de su ya exmarido. "Esto es una vergüenza, por favor. Que está aquí todo el mundo mirando...", ha espetado visiblemente molesta.

Pese al leve encontronazo, Eva González ha intentado ser lo más educada posible. Tal y como hemos explicado en estas mismas líneas, la presentadora ha asegurado que no iba a dar declaraciones. "No te voy a contestar a nada, la verdad. No te voy a contestar...", ha detallado. "Para conseguir la nulidad eclesiástica, ¿te gustaría casarte otra vez por la iglesia? Si te vuelves a enamorar", ha preguntado una periodista, que ha logrado sacarle una sonrisa a la presentadora.

En cuanto a Cayetano Rivera, el torero se sigue manteniendo al margen, intentando evitar apariciones públicas. Pese a que todo apuntaba que viviría en la finca que posee en Ronda, El recreo de San Cayetano, Rivera habría cambiado sus planes y se habría trasladado a Sevilla, para intentar estar más cerca de Eva y su hijo en Mairena de Alcor.

Todo esto sucede sin existir una confirmación oficial de la ruptura por parte de sus protagonistas. El que sí que ha abierto la boca ha sido Canales Rivera, primo de Cayetano, que ha asegurado que "una separación no es fácil nunca ni en ningún momento y menos cuando hay hijos de por medio". El colaborador de Sávame ha asegurado que "yo te puedo decir lo que deseo y lo que deseo es que tanto ella como él estén lo mejor posible y que las Navidades sean maravillosas. Yo más no te puedo decir, porque ni sé, ni pregunto ni quiero saber"