El emotivo mensaje de amor de Álvaro Muñoz Escassi a Sheila Casas en redes sociales

El nuevo romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas es algo público e incluso notorio después de que los protagonistas hayan decidido publicar en sus redes sociales unos mensajes muy románticos dedicándose unas emotivas palabras sobre lo que suponen el uno para el otro. Aunque la pareja ha estado separada durante unos días debido a que Sheila tenía previsto un viaje familiar al Caribe, han podido pasar el fin de año juntos y celebrar así la nueva entrada de año.

A pesar de la cantidad de romances que ha tenido el jinete, Sheila Casas parece confiar en que la relación que mantienen sea algo consolidado en el tiempo y que pueda perdurar. Por esta razón, ninguno de los dos esconde lo que siente por el otro y muestran en sus respectivas redes sociales lo enamorados que están. Ha sido el propio Álvaro el que ha querido empezar 2025 con una imagen junto a su pareja y un emotivo texto en Instagram.

"Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien. Gracias por apostar por mí. Te amo @sheila. Casas", la publicación se llenaba de 'me gustas' y de comentarios que apoyan la relación, aunque el más destacado ha sido el de la propia Sheila que no ha querido desaprovechar la oportunidad para agradecerle al jinete todo lo bueno que le aporta en la vida.

"Gracias por todas las risas, por todos esos momentos cargados de ilusión, por preocuparte por mí, por cuidarme y por intentar que AMBOS seamos un poquito mejor cada día y no permitir que el orgullo frene los días. Así que… ¿Nos quedamos un ratito más?", escribía la hermana de Mario Casas en el perfil de su novio. Aunque esta no ha sido la única declaración de amor que ha hecho Sheila Casa a su chico. Recientemente, ha subido un carrusel de las imágenes en la que aparecen los en diferentes situaciones cotidianas y lo ha querido acompañar con un texto que dice: "Apuesto por todas las letras del ahorcado" y lo acompañaba de un par de emoticonos.

Sheila Casas también ha hecho declaraciones a la prensa acerca de lo que piensa de su pareja y es que la joven abogada afirma que este 2025 empieza el año con "mucho amor y muy feliz". La hermana de Mario Casas, afirma que confía en el jinete aunque la fama de rompecorazones le preceda. "Bueno, pero él es... de verdad que a pesar de lo que se diga es maravilloso", confirma Sheila. En la familia de la abogada han aceptado como a uno más a Álvaro Muñoz Escassi y todos los hermanos de Sheila están en un momento personal óptimo y muy felices, como así lo ha detallado la mayor del clan Casas.