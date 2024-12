Cristina Pedroche ¿embarazada o estrategia de marketing para las Campanadas?

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz protagonizaron uno de los vídeos más emotivos de los últimos días de diciembre, la pareja compartía con sus seguidores en Instagram cómo miraban con mucho nerviosismo un test de embarazo que sugería la posibilidad de que la presentadora de las Campanadas de Antena 3 pudiese esta embarazada de su segundo hijo. El deseo de Pedroche de ser madre es algo que ha quedado patente en el documental que se emite en Netflix y no se sabe con certeza si el resultado final de este vídeo es el positivo de la presentadora o se trata de una inocentada porque lo publicaron el 28 de diciembre.

Tener una familia numerosa es uno de los grandes anhelos de Cristina Pedroche y aunque Dabiz Muñoz parece estar más enfocado en su carrera profesional podría ser que ese 2025 la pareja diese la bienvenida a un nuevo miembro en la familia. Pedroche y Muñoz ya tienen una niña de un año y medio de edad, Laia.

En el vídeo se puede ver cómo la pareja está junta en el cuarto de baño de su casa mientras esperan los resultados de un test de embarazo que se habría realizado minutos antes Cristina Pedroche. Tras comprobar qué es lo que aparece en él, la presentadora de las Campanadas le dice a su marido "¡Ay!, no lo sé, parece que hay algo... ¿Hay una línea, verdad?", a lo que Dabiz Muñoz responde afirmativamente. Acto seguido se funden en un cariñoso abrazo y el vídeo no muestra nada más, por eso queda la duda de si el embarazo es real o es simplemente una inocentada o un cebo para las Campanadas del 31 de diciembre.

Las reacciones al vídeo no han tardado en llegar y muchos de los seguidores de la pareja han querido felicitarlos por esta nueva etapa que se avecina. Aunque hay quienes piensan que claramente se trata de una inocentada y no duda en dejar en comentarios que no creen que Cristina Pedroche esté embarazada y otros- muchas caras conocidas- que les desean todo lo mejor para esta nueva aventura. Por el momento, ni Pedroche ni Muñoz se han pronunciado acerca de esta "exclusiva" que habrían ofrecido a todos sus seguidores a pocos días de acabar 2024. En caso de que fuese positivo el test, la presentadora podría confirmar su embarazo en directo en las Campanadas.