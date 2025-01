Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebran el cumpleaños del chef con un romántico plan

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz celebraron en la jornada del miércoles el 45 cumpleaños del chef de Diverxo. El cocinero se encuentra en uno de los mejores momentos, ya que a nivel personal está esperando un segundo hijo junto a su mujer y en lo profesional está dilucidando qué posibilidades tiene de abrir un nuevo restaurante Diverxo o si poner fin a esta aventura que dura más de una década. La pareja viven con intensidad todos los momentos especiales y por eso han querido hacer un plan especial por el cumpleaños de Dabiz.

Ambos han compartido en redes sociales lo que hicieron durante el miércoles y es que alejados de las celebraciones multitudinarias- años anteirores se reunieron con amigos y familiares en algunos de los restaurantes de Dabiz- apostaron por una cena íntima y romántica en uno de los restaurantes de carne más exclusivos de Madrid, donde es casi imposible reservar. Este restaurante de moda es Charrúa y está ubicado en el barrio de Las Salesas, su decoración es muy romántica y su carta es toda una declaración de intenciones, sobre todo para los amantes de la carne y de la buena parrilla.

El chef compartió una imagen muy romántica con su mujer, Cristina Pedroche en la que ponía lo siguiente: "Después de un día arrollador de trabajo (no me libro ni el día de mi cumple) llega lo mejor de mi 45 cumpleaños, cena romántica y muchas risas". Y concluía con un mensaje de amor para su mujer: "Un año más y para siempre @cristipedroche, da igual cuando, donde y como, pero siempre de la mano. Gracias, Rubia, me haces muy feliz ❤️".

También quiso compartir otra imagen soplando las velas sobre el postre que pidieron y en este post quiso dejar un misterioso mensaje a sus seguidores. "Ojalá se cumpla mi deseo…😜", cabe suponer que puede referirse al sexo del bebé que espera junto a Pedroche, por ahora no ha trascendido el género del mismo; aunque también se puede pensar que este deseo podría estar relacionado con su futuro laboral y es que el reciente documental estrenado en Netflix, Dabiz Muñoz pone de manifiesto que no saber qué hacer con Diverxo, el restaurante 3 Estrellas Michelin que le ha hecho ganar la fama como uno de los mejores cocineros del mundo.

Cristina Pedroche no quiso perder la ocasión de felicitar a su marido en redes sociales y por eso hizo una recopilación de imágenes en las que se les puede ver muy románticos a lo largo del tiempo que llevan de relación. La presentadora le dejó un emotivo mensaje al cocinero junto a estas fotografías. "Si no existieras tendría que inventarte, porque al final del camino solo estaremos tú y yo de la mano. Nunca me sueltes. Eres mi equipo, mi vida @dabizdiverxo. Feliz cumpleaños 🎂❤️❤️❤️❤️ Te amo. Te amamos❤️💕"