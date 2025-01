Confirmado: Aitana y Miguel Bernardeau vuelven a darse una segunda oportunidad

La relación de Aitana y Miguel Bernardeau acabó de una manera amistosa y desde entonces son muchos los que han puesto el foco en la pareja con la posibilidad de que en algún momento volviesen a estar juntos. Han tenido que pasar dos años para que los jóvenes decidieran darse una segunda oportunidad y volver a intentar mantener una relación estable de pareja, así lo ha confirmado la revista Semana en exclusiva. En el interior de la revista aparecen imágenes de los jóvenes que han sido pillados desprevenidos cuando salían juntos de casa del actor.

En el mes de diciembre saltaba la alarma de que la pareja podría haberse dado una nueva oportunidad después de que ambos publicasen fotografías en sus redes sociales en un mismo lugar: un ascensor. El escenario era el mismo y por esta razón los rumores de la posible reconciliación tomaron mucha más fuerza, no obstante, no ha sido hasta ahora que se ha confirmado que Aitana y Miguel están juntos de nuevo. Hasta hace muy poco, algunos de los colaboradores de los programas de corazón de la televisión, apuntaban a que la cantante catalana mantenía una relación sentimental con el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, una hipótesis que ahora parece que no tiene mayor relevancia.

Durante la emisión del programa vespertino, Tarde AR, ha sido el director de la revista Semana el que desvelaba la buena nueva. "Llevamos tiempo escuchando que si sí o que no, que si Aitana está con Bellingham, que si había vuelto con Yatra... y nada de eso", empezada comentando. "No sé si ellos han querido jugar al despiste con ello, pero nada de eso", explicaba.

"Podemos confirmar que Aitana y Miguel Bernardeau se han dado una segunda oportunidad", sentenciaba. "Les vamos a ver juntos saliendo de la casa donde han pasado el fin de semana. Lo normal en una pareja que se ha reconciliado", comentaba mientras afirmaba que saldrían en la revista las imágenes que confirmaban lo que estaba contando. "Lo normal sería que actuaran con normalidad porque es maravilloso que se hayan dado una nueva oportunidad y no hace falta que se escondan, puesto que no están haciendo nada malo", acabó el periodista. Aitana siempre ha sido muy celosa de su vida privada y no le gusta ni que le pregunten ni tener que dar explicaciones de lo que sucede en sus relaciones, ella prefiere hablar de su faceta profesional en lugar de la personal.

La última vez que coincidieron en el mismo espacio, la cantante y el actor fue cuando fueron a visitar a los afectados por la DANA sufrida en Valencia ambos estuvieron en Catarroja, lo que se desconoce si por aquel entonces ya estaban juntos o fue el momento en el que se reencontraron y a partir de ahí surgió la idea de volver a estar juntos como pareja.