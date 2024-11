La confesión más dura de María José Campanario sobre su enfermedad

María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, ha vuelto a abrirse públicamente sobre su batalla contra la fibromialgia. A través de sus redes sociales, la odontóloga ha compartido detalles de su rutina diaria enfrentándose a esta enfermedad crónica que afecta tanto a su salud física como emocional. Una revelación poco común en ella, quien usualmente prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático.

Con un tono sincero, Campanario describió los altibajos que vive a diario debido a esta condición. "Hay días en los que simplemente no puedo salir de la cama", admitió. No obstante, también aseguró que sigue encontrando fuerzas para afrontar las jornadas más complicadas, destacando la importancia de escuchar a su cuerpo y priorizar su bienestar.

Además, María José confesó que, tras ser diagnosticada con fibromialgia, descubrió intolerancias alimenticias que desconocía y que estas habían empeorado algunos de sus síntomas. "He cambiado mi alimentación, eliminando algunos alimentos que me inflamaban mucho", explicó. Este ajuste, junto con el ejercicio moderado que puede realizar, ha marcado una diferencia significativa en su calidad de vida.

Por otro lado, María José no ha evitado mencionar las críticas que a menudo recibe sobre su apariencia física, especialmente en redes sociales. Anticipándose a los comentarios sobre posibles cambios en su rostro, aclaró: "No me he hecho nada. Lo que pasa es que he cogido peso, simplemente". Una respuesta que refleja su intención de mantenerse transparente y cercana con quienes la siguen.

El testimonio de María José llega en un momento en el que las enfermedades crónicas, como la fibromialgia, siguen siendo objeto de desconocimiento y prejuicios. Su relato no solo humaniza su lucha personal, sino que también da visibilidad a una enfermedad que afecta a muchas personas y que sigue siendo incomprendida.

María José Campanario, que ahora mantiene una relación más activa con sus seguidores en redes sociales, ha utilizado esta plataforma para compartir una faceta más íntima de su vida. Desde sus dificultades diarias hasta los pequeños pasos que le permiten avanzar, su mensaje muestra una mujer que, a pesar de las adversidades, continúa buscando maneras de vivir con dignidad y esperanza.