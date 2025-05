Comunicado urgente del director Eurovisión tras las dudas de RTVE con el televoto

La participación de España en este Festival de Eurovisión 2025 ha sido muy polémica, no por la actuación en sí de Melody, que dio su mejor versión en el escenario para representar a su país, sino por el resultado obtenido. Fueron pocos países los que decidieron apoyar a la sevillana y esto sumado a los votos recibidos en el televoto hicieron que la cantante quedase en una posición muy baja, algo inesperado.

Este año, Radiotelevisión Española (RTVE), le ha pedido a la organización del Festival de Eurovisión que les detallara la distribución de los votos españoles ya que se dió la máxima nota a Israel por segundo año consecutivo. Por esta razón, el director de Eurovisión se ha visto en la tesitura de tener que defender el sistema de televoto que se usa para elegir al ganador del certamen y Martin Green, asegura que es "el más avanzado del mundo". La cadena española pidió la auditoría del voto después de conocer los resultados y tras recibir una advertencia por parte de la EUR por los comentarios que hicieron los presentadores de la gala, Tony Aguilar y Julia Varela , cando se presentó la artista israelí.

Después de esta advertencia, RTVE, mostró un mensaje previo a la gala para dejar clara su postura. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se pudo leer en todas las pantallas antes del comienzo de la gala de Eurovisión.

"Los resultados de cada país son revisados y verificados por un amplio equipo de personas para descartar cualquier patrón de votación sospechoso o irregular", señaló el director del festival, Martin Green. Agregó que la empresa que apoya a la organización en la supervisión de las votaciones, la firma neerlandesa Once.net, confirmó que el televoto había sido válido en todos los países que participaron en la final de este año, así como en el resto del mundo. Además, un supervisor independiente de cumplimiento revisó tanto los votos del jurado como los del público "para garantizar que el resultado fuera válido", subrayó.

Según los votos dados por los paíse participantes, Israel no tenía muchas opciones de poder ganar el certamen ya que se encontraba en el decimoquinto lugar. La sorpresa llegaría con el televoto que fue cuando Yuval Raphael y su tema New Day Will Rise vieron su posición ascendida hasta el primer puesto a la espera de conocer el resultado de Austria que finalmente resultó ser la ganadora del concurso y dejó a Israel en el segundo lugar.

España no fue la única nación que otorgó sus 12 puntos de televoto, la máxima puntuación, a Israel se sumaron países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, así como en la votación popular agrupada en "resto del mundo", correspondiente a los votos de los países no participantes en la final y las semifinales.

El director del certamen confirmó que la organización del festival está en contacto con RTVE desde la final del sábado en relación con la polémica votación. "Mantenemos un contacto constante con todos los emisores participantes en Eurovisión y nos tomamos en serio sus preocupaciones", aseguró Green.