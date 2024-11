Colate revela cómo su hijo se fue llorando a Miami: “Se fue llorando y destrozado”

El conflicto entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio parece no tener fin, y ahora ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. En una reciente entrevista, Colate abrió su corazón sobre el doloroso momento que vivió al despedir a su hijo, Andrea Nicolás, quien regresaba a Miami con su madre después de pasar una temporada en España. “Mi hijo se fue llorando y destrozado”, comentó el empresario, visiblemente afectado por la decisión judicial que obligaba a su hijo a volver a Estados Unidos. Según Colate, el pequeño prefería quedarse en España, donde se encontraba feliz con su familia paterna, pero la justicia dictó que debía regresar con Paulina.

El relato de Colate sobre el momento de la despedida es desgarrador: “Yo he cumplido con todo lo estipulado, pero la justicia ha determinado una ejecución forzosa para que nuestro hijo se vaya con Paulina”, explicó, señalando que no se tuvo en cuenta el deseo de Andrea Nicolás de quedarse en España. El empresario no parece dispuesto a rendirse y asegura que continuará luchando en los tribunales para que se respete la voluntad de su hijo. “Aquí es feliz con sus primos y el resto de la familia”, declaró, insistiendo en que el bienestar del niño es su principal preocupación.

Las tensiones entre Paulina y Colate han estado presentes desde hace más de una década, pero esta disputa se ha intensificado en los últimos tiempos. El empresario también se refirió al incidente en el aeropuerto de Madrid, donde un error de Paulina con el pasaporte de su hijo desató una discusión delante de la familia de Colate y del propio niño. Aunque no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido, dejó claro que este tipo de situaciones no hacen más que agravar el conflicto.

La situación se complica aún más con la última petición de Paulina Rubio ante los tribunales, quien ha solicitado que Andrea Nicolás no pueda salir de Miami en el futuro, ni siquiera para pasar tiempo en España con su padre. Según el periodista Álex Rodríguez, esta medida busca eliminar por completo el tiempo que el niño pasa con Colate. Por su parte, la cantante ha acusado al empresario de crear una “campaña tóxica” para que el niño se ponga en su contra.