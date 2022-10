Cayetano Rivera da nuevos detalles sobre el estado de salud de Kiko Rivera

Kiko Rivera se mantiene ingresado en el Hospital Virgen del Rocío tras padecer un ictus en la madrugada del jueves al viernes. Los familiares del DJ se apresuran para llegar al centro médico ubicado en Sevilla, para seguir de primera mano el estado de salud del hijo de Isabel Pantoja. Ahora, Cayetano Rivera ha dado nuevos detalles de la evolución de Kiko.

"Parece que está la cosa estable, pero todavía tengo el susto en el cuerpo", ha asegurado Cayetano ante los medios de comunicación. "En cuanto pueda bajaré, pero ahora mismo está bien", ha añadido. En cuanto al parte médico, Cayetano ha querido ser discreto. "Eso lo explicarán mejor ellos, las noticias que tengo es que está bien, pero está en el hospital y no puede recibir visitas. Todavía no he podido hablar con él", ha sentenciado.

Cayetano Rivera sobre el ictus de Kiko Rivera: "Parece que está la cosa estable, todavía con el susto en el cuerpo. En cuanto pueda bajaré" #AR21O pic.twitter.com/6nCHgcajVc — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) October 21, 2022

La última hora del estado de salud de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha ingresado de urgencia en el hospital más cercano a su domicilio y las próximas horas van a ser cruciales. Tal y como señala la revista Lecturas, el DJ ha padecido un ictus, con una dolencia muy grave que le ha dejado en un estado de salud crítico. En estos momentos sus familiares y amigos más cercanos intentan guardar el estado de salud en un hermetismo absoluto, asegurando que el parte es de lo más delicado.

Esta situación ha levantado las alarmas de todos sus familiares y amigos más cercanos, que se han acercado al centro médico. Cristina Tárrega ha podido hablar con su entorno y ha dado algunos detalles en El programa de Ana Rosa. "Hace unos días que no se encontraba muy bien. Toda la familia está acudiendo al hospital, pero solo Irene Rosales puede acceder a la planta en la que está ingresado. La situación es de angustia. Toda la familia está informada", ha señalado la comunicadora.