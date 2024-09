Cayetano Martínez de Irujo arremete duramente contra su hermana Eugenia por este motivo

Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente siendo uno de los invitados de Dinastias, el nuevo programa de Telecinco con Joaquín Prat al frente. El hijo de la Duquesa de Alba ha explicado cómo evoluciona su vínculo con el resto de la familia después de la muerte de su progenitora. "Fui el escogido por mi madre para llevar la casa, eso es todo el mal que hice. Cuando el problema no es tuyo, sino que no tiene solución, pues es mejor seguir tu camino y ya está... sin ningún reproche", ha explicado.

Con el hermano que tiene una relación simple y cordial es con Carlos, asegurando que tiene un vínculo "correcto en la medida que cabe". "Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle y preguntarle todo lo que quería preguntarle y bueno... no conseguí lo que esperaba pero, por lo menos, me quedé satisfecho de sentarme con él y que me escucharse. Tengo una relación cordial y así la quiero mantener", ha sentenciado.

Cayetano Martínez de Irujo arremete contra Eugenia en 'Dinastias'

En cuanto a Jacobo y Alfonso, Cayetano asegura que "con ellos tengo una relación inexistente". En cambio, con Eugenia sí que ha tenido sus rifirrafes. "Con Eugenia, bueno, han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia flagrante y, además, no quiere ni sentarse a hablarla... Para mí ha terminado", afirma.

Así pues, con el único hermano con el que Cayetano se lleva bien es Fernando. "Es muy bueno, muy sencillo... siempre he vivido con él. Desde la infancia estuvimos juntos, dormíamos en el mismo cuarto. Es el único que se ha mantenido imparcial y que me ha querido y yo le quiero igual. Gracias a Dios, tengo un hermano justo", ha asegurado, poniendo en valor las bondades de su hermano.

"Yo no me meto con nadie, yo solo digo las cosas que he vivido, que me han pasado y como han surgido. Hay poca gente que tenga la valentía y la entereza de mirarse a sí mismo y de realmente trabajarse a sí mismo antes de buscar las miserias en los demás. Sigo mi camino, me ocupo de lo mío y de mi familia", afirma Cayetano, que asegura que su familia no es normal. "No somos normales, ¿cómo vamos a ser normales viviendo en un palacio de 140 metros? La vida ha cambiado en los últimos 120 años y algunos se han quedado así, colgados. Tu antepasado hizo una serie de cosas heroicas para tener esos títulos y tú, o pones en valor tus títulos actualizadamente o no eres nadie.... con títulos o sin títulos".