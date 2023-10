Bigote Arrocet carga duramente contra Terelu y Carmen Borrego aprovechando la muerte de María Teresa Campos

El clan Campos no gana para desgracias. Tras el fallecimiento de María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borego se enfrentan a las declaraciones más duras de Bigote Arrocet, el último gran amor de la veterana presentadora. Bigote ha dejado caer algunas bombas en su última entrevista, concedida a la revista Diez Minutos.

"Teresa se quiso casar para dejarme una pensión", ha detallado Bigote Arrocet, dejando a entender que María Teresa Campos le tenía mucho aprecio y que para ella era una persona importante en su vida. "No solo fui un cuidador nocturno, solucionaba todos los problemas de la casa", ha añadido el argentino, siendo una de sus declaraciones más polémicas.

"En seis años Terelu fue a su casa unas seis veces y Carmen ni eso", ha sentenciado Bigote Arrocet, lanzando un gran órdago a las hijas de María Teresa Campos. Estas declaraciones surgen después de otras polémicas palabras que soltó el argentino hace unas semanas. "La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí", soltó Arrocet en la última entrevista, levantando todo tipo de reacciones.

"Yo de ese señor no he hablado nunca, solo he contestado a cosas que él ha dicho o ha dicho su hija. Es lo peor que le pasó a mi madre en la vida", han sido las declaraciones de Carmen Borrego, respondiendo de la manera más contundente a Bigote Arrocet. Unas palabras que no han pasado desapercibidas y que ha subrayado Terelu Campos, que se encuentra inmersa en su nueva aventura televisiva en TVE junto a Jaime Cantizano y Jordi González.

Sin duda, la muerte de María Teresa Campos ha sido un punto de inflexión para su familia, pero sobre todo para Terelu Campos y Carmen Borrego, que se enfrentan ahora a un sinfín de conflictos con personas que tienen ganas de sacar rédito económico del fallecimiento de la veterana presentadora.