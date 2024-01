El avergonzante detalle que pasó desapercibido en la visita de Sofía Vergara a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La última visita de Sofía Vergara a El Hormiguero ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta, y no precisamente por las anécdotas divertidas que suelen caracterizar al programa de Pablo Motos. La actriz colombiana se presentó para hablar sobre su nueva serie, Griselda, que se estrenará en Netflix el 25 de enero, pero lo que realmente se robó el protagonismo fueron los ingeniosos zascas que lanzó a lo largo de toda la entrevista.

Desde el inicio del programa, Sofía Vergara no permitió que Pablo Motos se saliera con la suya en ninguna de sus preguntas. La química entre ambos era evidente, pero la colombiana supo manejar la situación con humor y astucia. La entrevista se volvió un juego de ingenio donde la actriz no dudó en dejar claro que no se dejaría amedrentar.

La dinámica de la charla fue diferente a lo que el presentador español suele ofrecer en El Hormiguero. Vergara tomó las riendas y demostró ser una entrevistada astuta y divertida. Cada intento de Motos por buscar las cosquillas a la actriz fue respondido con agudeza y zascas a mansalva, generando risas entre el público y los espectadores que comentaban el programa a través de las redes sociales.

Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue la diferencia de altura entre Sofía Vergara y Pablo Motos. La imagen se volvió viral de inmediato, mostrando a la actriz sentada en una silla muy baja, mientras que Motos, en una posición más elevada, dejaba sus pies colgando. Los usuarios de Twitter no tardaron en expresar su opinión, señalando este gesto como un ejemplo de masculinidad frágil.

La entrevista fue más allá de la promoción de Griselda, se convirtió en un espectáculo en el que Sofía Vergara demostró su carisma y capacidad para llevar las riendas de la conversación. Sin duda, la colombiana se llevó el aplauso de todos los usuarios de Twitter, quienes celebraron su actitud firme y divertida en El Hormiguero.