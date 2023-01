Un concursante del Benidorm Fest despelleja a sus compañeros a pocos días del festival

En dos semanas se celebrará la primera semifinal del Benidorm Fest. Los nervios están a flor de piel y las candidaturas prácticamente listas para dar un espectáculo televisivo a la altura del año pasado. Los concursantes han comenzado sus rondas de promoción, acudiendo a diversos medios de comunicación para promocionar su propuesta y rascar el apoyo de nuevos adeptos. Es el caso de Aritz Aren, que ha visitado La Red Room de Malbert en Podimo.

Aritz Aren, que interpretará su sensual Flamenco en Benidorm, ha hablado sin pelos en la lengua de sus compañeros. El valenciano ha opinado de manera muy sincera sobre las propuestas de sus competidores, no dejando títere con cabeza. El que ha salido peor parado ha sido Agoney, que, según Aritz, cantará una canción "satánica" en el festival. "Te destroza hasta el infierno", ha apuntillado Malbert, con su malicia habitual.

🔥LA RED ROOM🔥Aritz opina sobre la competencia en el #BenidormFest “La canción de Agoney no me encanta. Veo temas que son bailables pero yo no veo a la artista que pueda defender eso.”Programa completo con 60 dias gratis: https://t.co/4vjeSxok7c#laredroom pic.twitter.com/UHX1jjSE4l