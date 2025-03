Anabel Pantoja reaparece en Madrid y se reúne con sus amigos más íntimos

Anabel Pantoja viajaba hasta Madrid para realizar la mudanza del piso que tenía alquilado en la capital y es que después de llevar casi un año entero en el que la influencer no para por allí, ha decidido que es mejor dejar esta etapa de lado y centrarse en su familia. La sobrina de Isabel Pantoja vive en Canarias desde hace un tiempo, pero tenía su pequeño nidito en la capital por motivos laborales, ahora la joven parece estar centrada en su familia y ha querido despedirse de este piso alquilado.

Hace relativamente poco tiempo, Anabel Pantoja recuperó la normalidad en redes sociales después de que se conociese que ella y su pareja están siendo investigados por un presunto caso de maltrato infantil a su hija Alma. El pasado mes de enero la pareja ingresaba a su hija de urgencias en el Hospital Materno de Gran Canaria después de que la pequeña sufriese una "crisis", la estancia de Alma en el hospital se prolongó casi 18 días y desde entonces, los padres han sido llamados a declarar para que contasen qué es lo que pasó el día que acabó la pequeña en el hospital.

No son tiempos fáciles ni para Anabel ni para David Rodríguez, pero parecen estar más unidos que nunca. El viaje a Madrid ha sido la primera ocasión en la que la prima de Kiko Rivera se separa de su hija desde que esta naciera y es que para hacer los trámites de la mudanza, era más rápido viajar sin su hija. Anabel no ha estado sola en Madrid, estuvo acompañada por su madre, Merchi y uno de sus mejores amigos, entre todos terminaron de recoger todos los enseres que había en el piso alquilado y que ahora serán trasladados tanto a Sevilla, a casa de Merchi, como a Canarias a la casa donde reside Anabel Pantoja junto a su familia.

Anabel Pantoja se reúne con sus amigos más cercanos

Aprovechando la visita a Madrid, Anabel Pantoja aprovechó para reunir a sus amigos más íntimos, así lo ha compartido la influencer en sus redes sociales. La llamada de la sobrina de Isabel Pantoja reunió a sus imprescindibles y es que aunque no era un grupo muy grande, sí que ha demostrado estar muy unido, ya que todos ellos acudieron a ver a Anabel cuando la pequeña Alma estuvo en el hospital.

En las historias de Instagram de Anabel Pantoja se puede ver que pasó la velada con Susana Bicho, José Obando, Belén Esteban y su marido y un par de amigos más que son el círculo más estrecho de la sevillana en Madrid. Anabel les ha querido dedicar unas bonitas palabras en sus redes y les ha agradecido el apoyo que ha tenido de ellos durante estos años de amistad, pero que se han afianzado en estos momentos tan complicados que está viviendo en la actualidad.

Historia de Anabel Pantoja reunida con sus amigos / @anabelpantoja00

"La distancia no es un problema para nosotros, hace años firmamos un contrato donde nos juramos cuidarnos y no soltarnos de la mano", comenzaba diciendo. "Ellos lo han cumplido (y espero que yo también). Y no puedo estar más agradecida de tenerlos en mi vida", concluía Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja felicita a David Rodríguez por el Día del Padre

Anabel y David estrenaban paternidad en noviembre y desde entonces su vida ha cambiado de manera radical, en todo momento han presumido de ser una familia unida y feliz, a pesar de que estén atravesando uno de los peores momentos de su vida, debido a la investigación judicial que se abrió tras el ingreso de Alma en el hospital de Canarias.

Los vientos no parecen soplar a favor de la pareja, pero ellos luchan contra viento y marea y se mantienen fuertes y unidos, así lo muestran en sus redes sociales. Aprovechando que el 19 de marzo era el Día del Padre. Anabel ha querido compartir en su Instagram un vídeo de David con la hija que tienen en común y le ha dejado un emotivo mensaje. "Felicidades y gracias, Papi. Te amamos para siempre", junto a unos emoticonos, esto demuestra el sólido apoyo que le brinda la sevillana al cordobés.

En el vídeo se puede ver a David ejerciendo de padre y compartiendo momentos con Alma, aunque en ningún momento se le ve la cara a la pequeña. La pareja está muy comprometida con la seguridad y la privacidad de su hija tanto en redes sociales como en la prensa y se niegan a que las cámaras puedan retratar el rostro de la menor.