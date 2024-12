Alice Campello habla de su separación de Álvaro Morata: "Mi objetivo ahora no es volver con él"

La vida de Alice Campello y Álvaro Morata parecía de ensueño según lo que se veía en redes sociales por esta razón sorprendió mucho la separación del matrimonio que comparte la custodia de cuatro hijos que tienen en común. La italiana no acostumbra a hacer declaraciones a la prensa pero en esta ocasión se ha despachado en la revista Forbes Women con una entrevista en la que habla sin pudor acerca de la relación que mantiene actualmente con el padre de sus hijos, cómo se encuentra a nivel personal y además deja grandes titulares sobre cómo ha llevado la experiencia de ser madre tan joven.

Alice Campello tiene 29 años y se casó con el futbolista Álvaro Morata en 2017 cuando la joven tan sólo tenía 22 años, la boda fue un derroche de invitados que se desplazaron hasta Venecia para ver a la pareja darse el 'sí quiero'. Tras ocho años de relación y siete años de casado, el matrimonio ha puesto fin a su relación, algo inesperado dado el nivel de felicidad que se mostraba en redes sociales y sobre este tema ha querido hablar la influencer en la mencionada entrevista.

"Mi familia ha gustado mucho en las redes. Yo creo que la gente veía que nos queríamos mucho. Es bonito todo lo que hemos vivido, de tener hijos tan jóvenes, mudarnos tantas veces… Teníamos a todo el mundo entretenido. Veían que lo que sentíamos era amor de verdad", reflexiona Alice Campello sobre lo que ha supuesto para ella la gran exposición en redes sociales.

Campello tiene claro que su separación es definitiva

La relación de Morata y Campello parecía idílica pero lo cierto es que no todo era lo que aparentaba ser. Había algo dentro del matrimonio que no terminaba de funcionar y eso es lo que provocó que vieran la separación como lo más conveniente para ellos. Esto supone que la relación de pareja ya no existe pero no pueden desentenderse el uno del otro porque comparten la custodia de cuatro hijos en común. "No estoy sufriendo ningún tipo de desamor porque hablo con Álvaro todos los días. No se ha ido con otra, nada de eso ha pasado. Álvaro me está respetando. Es más, no estábamos bien por nuestras cosas. Y hay que volver a estar bien, punto", concluye la influencer italiana.

"Mi objetivo ahora no es volver con él, sino estar bien. Que mis hijos estén bien, que vivan todo de la mejor manera posible, pero sobre todo estar bien yo. Y él también. Es mi familia y siempre lo será. Si puedo ayudarle, lo haré" afirma la empresaria.

Alice Campello se sincera acerca de la maternidad

Uno de los grandes titulares de esta entrevista en la revista Forbes Women es que la italiana afirma que "no estaba preparada para ser madre". La ex de Morata se convirtió en madre de mellizos recién cumplidos los 23 años. "Creo que no estaba preparada. Te dicen: 'No duermes, es cansado…'. Pero no sabía lo que iba a pasar a mi mente y a mi cuerpo. Lo mejor de mi vida ha sido tenerlos tan seguidos y cuando los veo jugar juntos me parece impresionante. Pero no me estaba dando cuenta de cuánto me ha afectado a nivel mental. Mis embarazos y mis postpartos me han afectado muchísimo. Sobre todo el último, que casi me muero", afirma Campello.

"Tengo una personalidad muy fuerte y no me gusta hacerme ver débil o triste. Al día siguiente estaba intentando estar con mis hijos haciendo ver a todo el mundo que estaba bien, que no necesitaba a nadie. Y no es así. Tenía que haber vivido mi duelo", admite la influencer. Su último parto terminó con la joven en la UCI debido a una hemorragia interna que estuvo a punto de provocarle la muerte.