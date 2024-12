¿Cómo podrían afectar a Beyoncé las graves acusaciones sobre Jay-Z ?

El escándalo que envuelve a Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual y crimen organizado ha salpicado a Jay- Z. El rapero ha sido acusado de violar a una niña de 13 años en el año 2000. Esta acusación ha sido noticia a nivel mundial y el marido de Beyoncé no ha tardado en pronunciarse al respeto negando la mayor. A través de un comunicado emitido por su empresa Roc Nation en la red social X, Jay Z ha afirmado que la demanda lo que es un "intento de chantaje" tanto para él como para el otro acusado, Diddy.

Shawn Carter, nombre auténtico de Jay- Z, rechazó enérgicamente la denuncia interpuesta por el abogado Tony Buzbee, que le acusa de violar a una mujer cuando esta tenía 13 años. "Lo que (Buzbee) había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, NO LE DARÉ NI UN SOLO CÉNTIMO!", afirmó el rapero.

En este comunicado expresa que siente "dolor por el daño causado a mi familia. Especialmente a mi mujer y mis hijos". Afirma estar particularmente preocupado por sus hijas, ya que "está en la edad en la que sus amigas verán la prensa y le preguntarán por la naturaleza de estos cargos". El rapero ha calificado las acusaciones de "idiotas". "Estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso", ha afirmado Jay-Z en una declaración a NBC News.

Beyoncé es un icono dentro de la industria musical, pero es cierto que su vida personal siempre ha estado en el foco mediático. No es la primera vez que un escándalo de su marido la salpica y es que el rapero le fue infiel a la cantante en 2014 con la cantante Rihanna. La polémica saltó cuando salieron unas imágenes en el que se veía a la hermana de Beyoncé, Solange Knowles, pegar a su cuñado en un ascensor cuando se enteró de la deslealtad de Jay- Z con su hermana. En las imágenes se puede ver como la cantante de Single Ladies mira impasible la escena.

Este altercado fue de tal magnitud que la familia tuvo que emitir un comunicado al respecto. "Como consecuencia de la difusión pública de las imágenes de la cámara de seguridad del lunes, 5 de mayo se han producido una gran cantidad de especulaciones sobre lo que desencadenó el desafortunado incidente. Pero lo más importante es que nuestra familia ya lo ha superado. Jay y Solange han asumido su responsabilidad mutua por lo ocurrido. Ambos son conocedores de su papel en este asunto privado que se ha hecho público. Los dos se han disculpado y seguimos siendo una familia unida... hemos dejado esto atrás y esperamos que los demás hagan lo mismo".

En esta ocasión, donde además las acusaciones contra Jay-Z son tan graves, es probable que Beyoncé tenga que hacer de nuevo frente a los medios y posicionarse. No se espera que pueda tener efectos negativos en la carrera de la artista americana.

Así relata la víctima los hechos acontecidos en el 2000

La víctima, identificada bajo el seudónimo de 'Jane Doe', señaló en la denuncia que el asalto ocurrió después de que la llevaran a una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards. La demanda federal se presentó originalmente en octubre en el Distrito Sur de Nueva York, y en ella se mencionaba a Combs como acusado.

La NBC agrega que este pasado domingo, la demanda se volvió a presentar para incluir a Jay-Z. Según el documento, la víctima llegó a la fiesta tras abordar a varios conductores de limusina para acceder al evento. Un conductor que trabajaba para Combs le facilitó la entrada, alegando que "encajaba" con lo que Diddy buscaba, según NBC.

La víctima tuvo que firmar un documento que creía que era un acuerdo de confidencialidad al llegar para ingresar a la fiesta que, según la demanda, estaba llena de celebridades y personas que consumían marihuana y cocaína. Le ofrecieron una bebida que le hizo sentirse "mareada, aturdida y sintió que necesitaba acostarse", dice la demanda.

Posteriormente, Jay-Z le quitó la ropa, la sujetó y la violó mientras Combs y una celebridad femenina anónima observaban. La víctima señala que Combs también la violó mientras el otro rapero y la mujer observaban.