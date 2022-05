Rossy de Palma habla de los malos tratos que sufrió: "Tuve que ir al hospital"

Jesús Calleja tiene la habilidad de sacar las confesiones más secretas de los invitados que pasan por Planeta Calleja. Las anécdotas, traumas y vivencias de los invitados del programa protagonizan el formato. La última que se ha atrevido a viajar con Calleja ha sido la actriz Rossy de Palma. La chica Almodóvar aprovechó su viaje a Ruanda para repasar algunos de sus momentos más duros.

Rossy de Palma explicó la tóxica relación que mantuvo con el padre de sus hijos. La actriz habló de su romance con su ex marido, al cual idealizó y por el cual empezó a sufrir un auténtico martirio en el momento que se torció la relación por culpa del maltrato. "En el embarazo, las cosas empezaron a ir mal", comenzó Rossy de Palma, que conoció a su ex marido en París. "Empezó a ser más posesivo y quería tener el don de mando. Me montaba un pollo cuando menos lo esperaba y de forma arbitraria. Mis hijos me daban mucha fuerza y yo quería estar bien para ellos", añadió.

Como si de una película de acción se tratase, Rossy de Palma relató que sus amigos y vecinos le recomendaron cambiar la cerradura de casa, agarrar a sus hijos y escapar de París. "Tuve, miedo porque me vi a mí misma desde arriba. Tuve que ir al hospital", explicó, relatando algunos de los episodios de violencia que tuvo que padecer.

Jesús Callleja preguntó también a los hijos de la actriz, Luna y Gabriel, por cuál es la relación que tienen con su padre. "Yo no le quiero, aunque mi madre me ha enseñado a no odiarle porque el odio me hace a mí daño. Tampoco es que lo haya conocido. Le dije que me he dado cuenta de que no lo conozco. El que se ha perdido conocerme es él a mí. Estoy rodeada de amor", aseguró Luna, sentenciando su relación con su padre.