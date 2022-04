Cuando Pepe Rodríguez dejó sin mesa al rey don Juan Carlos

El chef y jurado de MasterChef Pepe Rodríguez ha desvelado una anécdota acaecida hace unos años cuando no dio opciones al rey don Juan Carlos para que almorzara con unos amigos en su restaurante El Bohío, en Illescas.

En el programa Cinco tenedores, de Movistar Plus +, con Miki Nadal y Juanma Castaño de duelistas, y con Carmina Barrios entre la invitadas, reveló que un día de zafarrancho total, con todo el restaurante completo, recibió una llamada del propio rey emérito. Don Juan Carlos le pedía si tenía mesa libre a lo que el chef le lamentaba que no había ninguna posibilidad y que lo podía invitar a su casa, pero no había forma de hallar hueco en la sala. Pepe creía en el fondo que estaba hablando con un imitador, posiblemente Carlos Latre, y que estaba siendo víctima de una broma grabada. Llegó a seguir la corriente a su interlocutor dando por sentado que no era don Juan Carlos. El rey se quedó sin almorzar ese día en El Bohío, cuando era su deseo.

Pocos minutos después recibía otra llamada, la de Luis María Ansón, cliente de El Bohío y amigo personal del padre de Felipe VI. Comentó al chef que cómo se le ocurría dejar sin mesa a don Juan Carlos. No era Carlos Latre, como pensaba, el mejor imitador del rey emérito...

Impresionante @Carlos_Latre en su imitación del #rey emérito Juan Carlos. Su fina ironía es única. El #humorista en la piel del monarca ataviado con los colores de #EmiratosArabesUnidos hizo una espectacular actuación en el plató de @El_Hormiguero @antena3com @Elhormiguero_A3 pic.twitter.com/zYeRaBZXl4 — Jesú∫ Díaz Loyola/Periodista (@jediloy) November 12, 2020

Finalmente el rey buscó otro local para ese día, antes de su estancia en Dubái no volvió a intentar una reserva en El Bohío. Pepe Rodríguez se resigna a que entendieran sus sospechas de broma.