Omar pone nerviosa a Anabel Pantoja por los secretos que guarda sobre su ruptura

En una emotiva emisión del programa Me quedo conmigo, Omar Sánchez, exsuperviviente y expareja de Marina Ruiz, ha dejado al descubierto detalles significativos sobre su relación pasada con Anabel Pantoja. La psicóloga Andrea Vicente fue la encargada de indagar en su vida amorosa, y lo que reveló dejó a todos sorprendidos.

Omar confesó que antes de su relación con Marina, estuvo casado con Anabel Pantoja. Sin embargo, la decisión de separarse no fue suya, sino de ella. “En ese momento me dejó muy tocado la verdad, ella tenía a lo mejor otro estilo de vida y no nos poníamos de acuerdo”, explicó. Aunque no quiso entrar en demasiados detalles, admitió que la desconfianza fue un factor clave en su ruptura.

La boda entre Omar y Anabel también fue un punto de inflexión. Después de la ceremonia, surgieron problemas que finalmente llevaron a la separación. Aunque no quiso profundizar en los detalles, dejó claro que la relación se desmoronó. Estas palabras han puesto nerviosa a Anabel Pantoja, cuyo entorno asegura que teme que Omar desvele secretos de su ruptura ahora que está embarazada de David Rodríguez.

En cuanto a su relación con Marina Ruiz, Omar aseguró que han sido dos experiencias completamente diferentes. A pesar de su ruptura, sigue teniendo un gran cariño por ella. En un giro inesperado, reveló que le gustaría que Marina fuera la madre de sus hijos. “Es una persona buena, es sensible también, tiene su sencillez, aunque tenga su carácter y pienso que lo cuidaría mucho”, expresó.

Marina, por su parte, confesó que no se siente preparada para ser madre. La presión que sintió al inicio de su relación con Omar fue abrumadora. Aunque sus caminos se han separado, queda claro que el afecto entre ellos sigue presente.

Omar Sánchez ha abierto su corazón en Me quedo conmigo y ha acabado compartiendo secretos y emociones que arrojan luz sobre su pasado amoroso y su relación con Anabel Pantoja. Unas palabras que podrían traer cola, puesto que Anabel está dispuesta a defender su imagen con garras, más ahora que espera a su primer bebé junto a su actual pareja.