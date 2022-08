Demi Lovato confiesa su experiencia cuando casi muere por sobredosis

Cuando el éxito te abruma con tan solo diecisiete años, la vida se puede truncar por completo. Demi Lovato es considerada una de las artistas más polifacéticas del panorama musical actual, pero sus experiencias vitales tras el boom de convertirse en chica Disney la llevaron por un camino que le obligó a parar por un tiempo. Ahora, tras una temporada en la que se ha centrado en reparar su salud mental, Demi Lovato lanza su octavo álbum, Holy Fvck, que marca su regreso a los sonidos pop punk y rock que la influenciaron al inicio de su carrera con sus primeros álbumes de estudio.

"Todo lo que escribo proviene de experiencias personales, el año pasado pasé por un momento difícil. Volví a estar en tratamiento y, cuando salí de allí, tenía todos esos traumas sin resolver que no había tratado o que empecé a notar en el tratamiento. Y cuando salí, me dije: "Está bien estar enfadada y sentir esas cosas". Así que cuando estaba haciendo el álbum, en la primera semana, tenía mucha ira, creo que se notó en muchas de las canciones, Freak, Heaven, Eat Me. Tenía rabia, y luego, en el resto del álbum, empecé a hacer canciones que realmente tenían el poder de mi sexualidad. Luego, hacia el final, también salieron canciones de amor", ha explicado la cantante en una entrevista a Apple Music 1.

Lovato ha asegurado que el éxito de sus primeros álbumes la cegaron, desviándola hacia la búsqueda de hits radiofónicos prefabricados. "Empecé a hacer música más pop y empecé a perderme como artista... y honestamente, no reflejaba lo que había dentro de mí, me subía al escenario, y me ponía esos leotardos y esos zapatos de tacón de aguja con los que me sentía triste. Y bailaba. Hacía coreografías y cosas por el estilo, y simplemente no era feliz. Creo que eso me llevó a perderme por completo. Es curioso que cuando vuelves a ser quien eras al principio, cuando tenía 15 años, ves que tus instintos eran correctos. Tengo que seguir con ellos, pero con más fuerza", asegura la cantante, que ha querido lanzar un mensaje a la Demi adolescente. "Le diría: 'Eres hermosa. No necesitas perder peso, no necesitas juzgarte tanto'. Pero de todos modos no podría haber sido capaz de comprender esas palabras en ese momento. Simplemente, estaba en una posición en la que todo lo que hacía estaba bajo un microscopio, así que encontrarme a mí misma también estaba bajo un microscopio".

La pérdida de la potestad como artista que padeció Lovato la llevó a una completa rotura de su salud mental. "El equipo que me rodeaba dictaba mis decisiones y trataba de influir en la dirección que tomaba. Así que era como que ni siquiera supiera quién era. Yo ya no sabía quién era, tenía un equipo que estaba tratando de forzarme en una dirección para ser esta estrella pop hiper-femenina. Yo era muy infeliz haciendo eso", detalla Lovato. La cantante comenzó a refugiarse en las drogas, hasta que un día cometió una locura. "Cuando me encontraron, me estaba poniendo azul, el doctor dijo que me quedaban de 5 a 10 minutos más. Si nadie hubiera venido cuando lo hicieron, yo no estaría aquí hoy". Lovato asegura que se sintió muy culpable, pues "mi sobredosis fue justo después de que Mac Miller muriera y eso me puso todo en perspectiva de que podría haber sido yo… y ¿cómo vas a vivir tu vida ahora?, me afectó mucho. Las personas que marcaron tu infancia, o las personas que han sido influyentes en tu trabajo, o incluso las personas que no conocían tu música, pero saben quién eres… todo eso pone las cosas en perspectiva".

El lanzamiento de su nuevo disco marca un antes y un después en su proceso de recuperación. "Con el tiempo, vuelve la confianza. Nunca he salido del tratamiento, la primera vez fue una experiencia de aprendizaje, la gente va a tener que aprender a confiar en ti de nuevo. La única manera de que lo hagan es que te lo demuestres a ti misma y que no te limites a hablar, sino que tomes medidas para tu recuperación. Mi familia es increíble, he tenido miembros de mi familia que han luchado contra la adicción, así que son muy comprensivos y saben cómo es", comenta Lovato, mostrándose visiblemente emocionada.

La cantante opina que firmar un contrato a los quince años fue uno de sus mayores errores como artista. "No tienes un sentido de quién eres sinceramente hasta los veinte años. Luego, a los 30 años, dices: "Vale, ya lo tengo claro. Ahora sé lo que quiero hacer con mi vida, y así es como voy a ir a por ello". Pero en tu adolescencia, la gente que no está en el centro de atención todavía está tratando de descubrirse a sí misma. Van de fiesta, cometen errores, y si eres una joven de 15 años y estás cometiendo errores, se magnifica. No sé. Si tuviera hijos y vinieran y me dijeran: 'Mamá, quiero estar en la industria', tendría que decir: 'Por favor, espera hasta que tengas 18 años. Ten una infancia'".

El hecho de convertirse en una estrella con tan poca edad llevó a Demi a llevar el peso de la economía familiar. "Estaba tan sobrecargada de trabajo para una adolescente. No sabía cómo decir que no a las cosas, era asqueroso, miro hacia atrás y me repugna. Tenía amigos a los que daba cosas y con los que salía de fiesta y pagaba esto y aquello, y no necesariamente pagaba sus facturas, pero definitivamente se aprovechaban de mí", objeta la cantante, que ahora, por fin, siente que su música le representa.