Así es 'Cristo y Rey', el nuevo bombazo que prepara Antena 3

Antena 3 ha presentado Cristo y Rey, su nueva apuesta por la ficción local que narra el día a día de la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta. En el marco del XIV del FesTVal de Vitoria, Jaime Lorente y Belén Cuesta, protagonistas de la serie, han contado nuevos detalles de la serie, que llegará al prime time de Antena 3 tras emitirse en ATRESplayer PREMIUM.

"Apostamos por historias locales, historias nuestras, que viajan muy bien fuera. Acabamos de terminar el rodaje de Cristo y Rey, una serie de ocho capítulos de cincuenta minutos que os sorprenderá", ha arrancado Montse García, directora de ficción de Atresmedia. "Cristo y Rey es una historia de amor, violencia, sexo, drogas y el Rey", ha señalado Daniel Écija, productor ejecutivo de Good Mood.

Écija ha señalado que, al principio, la serie estaba muy centrada en Ángel Cristo, pero algo cambió cuando profundizaron en su relación con Bárbara Rey. "Descubrimos que había una mujer que tenía mucho ruido y que había padecido una injusticia durante muchísimo tiempo. Nos habíamos quedado en el ruido, en el escándalo, pero no habíamos aprovechado la oportunidad de conocerles a los dos", ha objetado el productor. "La serie tiene un arco muy agresivo y muy duro. Es una serie sentimentalmente y emocionalmente muy potente, debemos ser capaces de entender una época. Hemos intentado ser muy honestos y responsables, la serie tiene un extremado calado emocional", ha sentenciado.

Antes de iniciar la producción, los productores se reunieron con Bárbara Rey. "Cuando hablamos con Bárbara no estábamos dispuestos a hacer la serie sin que ella nos diera su aprobación. Nos fuimos a vivir con ella a Marbella, de hecho, tenemos casi treinta horas de grabación con ella, con documentalistas y redactores. Contamos con su complicidad para hacer esta serie", ha explicado Écija.

Por su parte, Belén Cuesta ha afirmado que "una de las cosas que más me preocupaba era poder conocerla, pues es una suerte interpretar a alguien vivo. Quedé con ella, necesitaba poder sentarme con ella y que me contara su intimidad, ver que la historia que se cuenta es la historia real, más allá de que sea una ficción".

En cuanto a Jaime Lorente, el actor ha explicado que "ha sido un viaje muy intenso y muy difícil. Nunca me he visto envuelto en algo así, emocionalmente ha sido una ida de olla". "Poder contar esta historia, a Bárbara, da mucho vértigo. Hay una responsabilidad. Debemos conseguir hacer justicia, que contemos bien su historia. Yo solo conocía el ruido, lo superficial. Cuando me contaron lo que se iba a contar, quién era ella, vi que era una historia fascinante que es muy importante que se cuente hoy en día", ha añadido Belén Cuesta.

A Jaime Lorente y Belén Cuesta se suman Adriana Torrebejano (Chelo García Cortés), Cristóbal Suárez (Rey Juan Carlos), Artur Busquets (Payasito), José Milán (Blasco), Chema Adeva (Cristóforo), Belén Ponce de León (Margarita), Vicente Vergará (Andrés), Diana Peñalver (Salvadora), Secun de la Rosa (Richardi), Salomé Jiménez (Reina Sofía), David Lorente (Paco Ostos), Ana Carrasco (Hortensia), Mirela Balic (Cata), Antonio Buil (Mancuso) y Elvira Cuadrupani ( Patri Veracruz).

Así es Cristo y Rey

Madrid, 1979. Ángel Cristo es el mejor domador del mundo. Bárbara Rey, actriz y musa del destape, la mujer más deseada de España. Desde que se conocen hasta que anuncian su matrimonio transcurren sólo unas semanas. Es la boda del año y la noticia copa las portadas de todas las revistas. El Circo de Bárbara Rey y Ángel Cristo se convierte en el espectáculo de moda; un negocio millonario.

Dinero, fama, lujo… Nueve años de relación en los que España fue testigo de la felicidad de la pareja: el nacimiento de Angelito y Sofía, la compra de coches deportivos, joyas, un ostentoso chalet en La Moraleja… Lejos de los flashes, sin embargo, se esconde una escalada de drogadicción, ludopatía, infidelidades y malos tratos…

Y, de fondo, la sombra de la relación de Bárbara con un poderoso hombre de estado.