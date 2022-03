Ana Milán se emociona al recordar a Pilar Bardem y explica su anécdota más divertida

La delicadeza de las preguntas de María Casado logra que tanto los invitados como los espectadores conecten en un limbo de recuerdos y reflexiones. Es el caso de Ana Milán, que en su visita a Las tres puertas de TVE se ha abierto en canal para mostrarse transparente, tanto como solo ella sabe, al natural y sin complejos. La actriz visitó el plató de Casado para charlar sobre la vida y las emociones que la envuelven.

Lo que Milán no sabía es que María Casado contaba con el apoyo incondicional del archivo de RTVE para su entrevista. La periodista catalana no dudó en tirar de hemeroteca para recordar a una gran amiga de Ana, la actriz Pilar Bardem. Tras mencionar su nombre, Ana Milán cambió su rostro rápidamente, mostrándose visiblemente emocionada. “Era una mujer generosa, divertida, valiente, torera, altiva, con carácter…yo aprendí mucho de ella. Ojalá le llegue yo algún día a la rodilla, ya estaría bien”, asegura, afirmando que la fallecida actriz “era maravillosa”.

Ana Milán se emociona al ver imágenes de Pilar Bardem. #LasTresPuertas9⭕ https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/us9hI3o7iE — La 1 (@La1_tve) March 30, 2022

"No quería hacerte llorar", espetó la presentadora. La actriz no dudó en sacar su lado más guasón y abrir el baúl de sus recuerdos junto a la madre de Javier, Mónica y Carlos Bardem. "Estuvimos cuatro años juntas haciendo teatro. Era un anecdotario maravilloso", explica Milán. "Me acuerdo un día que estábamos en Bilbao haciendo un bolo y me propuso ir al bingo. La única vez que he ido al bingo, y yo estaba allí, sentada, observando todo lo que hacía", asegura la actriz entre risas. "De hecho, ¡tengo guardado su cartón! Recuerdo cómo cantó bingo, cómo cogí su cartón para guardármelo de recuerdo y ver que no tachaba los números como el resto del mundo. Ella escribía la frase "ahora canto bingo yo" palabra por palabra, en cada número que salía", culmina entre risas.

La polifacética actriz quiso reivindicar la importancia de no hablar de los muertos en pasado. "Pilar es. Nunca dejará de ser", explica. "Es una mujer increíble, referente, es un orgullo para mí haberla conocido y haber podido trabajar con ella". Tras esta emotiva conversación, María Casado quiso abordar otros temas más relacionados con la gestión de las emociones y la salud mental.

Ana Milán: "Es importante conocerse a uno mismo"

"Yo necesito pasar muchos ratos conmigo", explica la actriz, asegurando que es de vital importancia conocerse a uno mismo."Ese ha sido mi gran triunfo en la vida", añade. La actriz afirma que "no tenemos nada mas importante que hacer en esta vida que conocernos a nosotros mismos. Hay gente que no se aguanta, no me extraña, es que hay alguno que tu piensas 'bastante tienes tú con levantarte y acostarte contigo'", culmina con su tradicional sarcasmo elegante.