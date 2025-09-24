La X Feria del Libro de Puerto Real 'Diego Guerrero' se celebrará en el mes de octubre

Del 14 al 18 de octubre, Puerto Real va a celebrar la décima edición de la Feria del Libro ‘Diego Guerrero’. La cita, que en los últimos años se estaba desarrollando durante el verano, se traslada en esta ocasión al otoño y mantendrá la misma ubicación: la Plaza Almudena Grandes y el Centro Cultural Rosa Butler, en el Paseo Marítimo de la localidad.

La alcaldesa, Aurora Salvador, y la delegada de Cultura, Nazaret Ramírez, han presentado la programación del evento que cuenta con la colaboración de asociaciones, instituciones, editoriales y autores, que participarán en los más de veinte actos que se han programado para esos días. Como es habitual, en la plaza se instalarán las habituales casetas para la venta de libros, que aplicarán descuentos a quienes asistan.

En la apertura de la feria, el martes 14 de octubre, se inaugurará la exposición ‘El Habla Tiñosa’, a cargo del colectivo artístico 'La Máquina Creativa’, que recrea las palabras típicas de Puerto Real a través de sus obras artísticas. Esta muestra permanecerá abierta hasta el jueves 30 de octubre.

Sobre la apertura “oficial” de la Feria, las representantes municipales han explicado que se hará con el espectáculo ‘Charlautores Conversos’, protagonizado por Chipi de la Canalla, cantante y actor (Tres premios Lorca de las Artes Escénicas 2025) y el poeta gaditano Miguel Ángel García Argüez. “Habrá letras, músicas y poemas con mucho arte, recreados en un ambiente típico de bares, calles y plazas”, dijeron.

A partir de ahí continuará un programa en el que destacan eventos como la actuación del cantautor Mikel Marín, con ‘Tiempos que demandan paz’, prevista para el 15 de octubre; y la presentación de ‘Las ausentes. Mujeres en el carnaval de Cádiz: de musas a creadoras’, que el jueves 16 de octubre ofrecerá Mar Muñoz, autora de la primera comparsa femenina en alcanzar la Final del Falla.

Para el viernes se contempla una actividad infantil sobre el racismo en aula, con asistencia de alumnos de ESO y Octavio Salazar, jurista experto en feminismos; y la proyección del documental sobre la historia real de María la Portuguesa, la canción de Carlos Cano.Una de las novedades de este año es que se dedicará la mañana del sábado a actividades infantiles, algo que cuando se celebraba en agosto era impensable, debido a las vacaciones de verano y a las altas temperaturas de las mañanas.

La clausura de la Feria, el sábado a las 19:30 horas, correrá a cargo del historiador Santiago Moreno, acompañado de la antología carnavalesca ‘Los joyeros gaditanos’, dirigida por Francis Sevilla Pecci, que hablará de las coplas del carnaval de Cádiz durante la II República.

Eduardo Formanti, Rosario Troncoso, Manuel Parodi, Miguel Ángel Romero, Judith Baro, Nieves Vázquez Recio, Francisco Piniella , Belén Pérez Daza, Lou Baro y Carmen Moreno, entre otros, presentarán sus obras, dentro d euna programación que puedes consultar aqui.