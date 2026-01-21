Vox Puerto Real quiere sustituir el ‘Punto Violeta’ por un ‘Punto de Seguridad’ “más neutral”

Desde hace ya varios años, Puerto Real cuenta con el llamado ‘Punto Violeta’ que se instala en los eventos festivos de mayor afluencia de público, como la Feria, el Carnaval y conciertos de verano. Son espacios para informar, dinamizar y sensibilizar a la población sobre las situaciones de violencias sexuales que sufren principalmente las mujeres y prevenir estas situaciones. En estos puntos móviles, mediante una furgoneta y una carpa, se pretende concienciar especialmente a la población juvenil sobre la necesidad de tener comportamientos respetuosos con las mujeres también en espacios de ocio y fiestas. Y como principal cometido, atender posibles situaciones de agresiones sexuales, acogiendo, asesorando y activando los recursos de intervención adecuados a su demanda.

Ahora el Ayuntamiento ha vuelto a publicar el anuncio de licitación de este servicio, atendido por personas con formación en género, por una cantidad de casi 50.000 euros (49.353,48 euros), durante dos años (2026 y 2027). Se pretenden cubrir alrededor de 40 eventos como la Feria, el Carnaval, el Orgullo LGTBI, Halloween, fiesta de año nuevo, conciertos y competiciones deportivas, entro otras citas. Además, incluye la elaboración y reparto de material informativo y merchandising, como folletos, abanicos, abanicos y vasos con tapaderas antidroga.

La propuesta de VOX

Coincidiendo por la publicación de este contrato, el grupo municipal de VOX en Puerto Real ha lanzado una propuesta que van a llevar al próximo pleno ordinario, y que tiene como objetivo sustituir los llamados ‘Puntos Violetas’ por lo que llaman “Puntos de seguridad” en las festividades locales.

Explica la portavoz del partido en la Villa y concejala en la oposición, Milagros Gómez, que las fiestas de gran afluencia “deben ser espacios de convivencia, disfrute y seguridad para todos los vecinos y visitantes, sin distinción alguna por razón de sexo, ideología o cualquier otra condición personal”.

Y es que consideran que los Puntos Violeta responden a una “visión ideológica concreta de la violencia, centrada exclusivamente en un tipo de delito y en un único perfil de víctima y agresor, dejando de lado una protección integral y efectiva para el conjunto de la ciudadanía”.

Por tanto, propone “puntos de seguridad neutrales” atendidos por personal cualificado y coordinados directamente con la Policía Local, Protección Civil y, en su caso, otros cuerpos de seguridad.

En cualquier caso, hay que recordar que la instalación de los puntos violetas en las fiestas no sustituye a los dispositivos que establecen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, junto a Policía Local y Protección civil, que velan por la seguridad ciudadana ante cualquier delito, independiente del género del agresor o agresora y del de la persona víctima.

De hecho, la misión de los puntos violetas es de informar, prevenir y acompañar a las posibles víctimas, activando los recursos de intervención policiales en caso de que sea necesario. La presencia de los Puntos Violetas es, en sí misma, una medida disuasoria ante este tipo de comportamientos machistas.