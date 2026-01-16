La UCA impulsa la participación universitaria en el IV Circuito de Orientación Diputación de Cádiz ‘Trofeo Villa de Puerto Real’

La Universidad de Cádiz refuerza su compromiso con el deporte universitario y la vida activa de su comunidad académica con su participación la primera prueba del Circuito Provincial de Orientación a pie de Cádiz del IV Circuito de Diputación de Cádiz Trofeo Villa de Puerto Real, que tendrá lugar el próximo 1 de febrero en la zona de Almendral, Pinaleta y Los Barreros, en el término municipal de la localidad puertorrealeña.

La cita, organizada por el Club Deportivo Surorientando en el marco del circuito promovido por la Diputación de Cádiz, se configura como una competición individual de orientación a pie, abierta a deportistas federados y no federados, y especialmente accesible para el alumnado y el personal de la Universidad de Cádiz. Las personas integrantes de la comunidad universitaria que cuenten con el carné deportivo universitario vigente podrán beneficiarse de una bonificación del 50 por ciento en la inscripción, siempre que formalicen su participación como UCA en la plataforma de inscripción.

La prueba se desarrollará en Puerto Real sobre un mapa actualizado recientemente, con recorridos diseñados para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y condición física, lo que permite una amplia participación, desde personas que se inician en este deporte hasta deportistas con mayor trayectoria. El programa incluye categorías no competitivas de iniciación, modalidades inclusivas para personas con movilidad reducida y categorías competitivas por tramos de edad, favoreciendo un enfoque formativo, participativo y de convivencia.

Desde la Universidad de Cádiz se valora especialmente el carácter educativo y saludable de esta iniciativa, que fomenta la actividad física en el entorno natural, el respeto medioambiental y la práctica deportiva responsable. La prueba contará con sistemas de cronometraje electrónico y se desarrollará bajo la normativa oficial de las federaciones de orientación, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la competición.

Las inscripciones permanecerán abiertas a través de la plataforma oficial hasta los días previos a la prueba, y la organización recuerda que la participación implica la aceptación del reglamento y de las normas de protección del entorno natural en el que se desarrolla la actividad. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Universidad de Cádiz por promover hábitos de vida saludables y facilitar el acceso del estudiantado universitario a actividades deportivas de calidad integradas en el entorno social y territorial de la provincia.